Măsuri antiepidemice dure adoptate în Anglia. Boris Johnson a prezentat noul sistem de restricţii

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a prezentat luni un nou sistem de restricţii antiepidemice destinat Angliei, cu trei niveluri de alertă - risc mediu, risc ridicat şi risc foarte ridicat, informează Sky News, citată de Mediafax.

În zona de risc mediu intră o mare parte a Angliei, inclusiv oraşul Londra. În cazul zonelor de risc ridicat, oamenii din familii diferite nu vor avea permisiunea de a se întâlni în spaţii închise. Acest regim se aplică în zona metropolitană Manchester şi în Birmingham.

În zonele de risc foarte ridicat, oamenii din familii diferite nu vor avea dreptul de a se întâlni în spaţii închise ori deschise, iar barurile şi pub-urile vor fi închise, dacă nu se vor putea transforma în restaurante, care vor rămâne deschise.

Agenţia Reuters notează că nu este clar cum va putea clasifica Guvernul localurile în pub-uri, dat fiind că multe servesc mâncare la fel ca restaurantele.

Planul are rolul uniformizării normelor anticoronavirus în Anglia, dat fiind că regulile variau în funcţie de localitate. Guvernele din Ţara Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord iau propriile decizii antiepidemice.

Boris Johnson: Este un drum îngust între traumele sociale şi economice ale unei carantine totale şi costurile umane ale unei epidemii scăpate de sub control

"Trebuie să acţionăm pentru a salva vieţi", a declarat Boris Johnson în Parlament, care trebuie să avizeze planul antiepidemic. Premierul britanic a declarat că îi înţelege pe cei care denunţă "limitarea libertăţilor".

Boris Johnson a argumentat că sunt necesare măsuri antiepidemice pentru a evita scăparea de sub control a epidemiei de coronavirus. "Nu este vorba de modul în care am vrea să ne trăim vieţile, dar este un drum îngust între traumele sociale şi economice ale unei carantine totale şi costurile umane şi economice ale unei epidemii scăpate de sub control", a precizat Boris Johnson, conform agenţiei Reuters.

Guvernul de la Londra este criticat dur din cauza restricţiilor, iar industria hotelurilor şi restaurantelor susţine că sistemul de compensaţii este insuficient.

Restricţiile suplimentare din Marea Britanie ar putea dura până în 2021.

