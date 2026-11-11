Mii de naționaliști polonezi au participat miercuri la marșul anual organizat în centrul Varșoviei, cu ocazia Zilei Independenței. Evenimentul s-a desfășurat sub măsuri sporite de securitate, pe fondul tensiunilor politice și al temerilor privind posibile incidente violente, după atacul armat mortal de la Cracovia, anunță TVP World.

Sute de mii de naționaliști polonezi au ieșit în stradă după atacul din Cracovia. Sursa: Profimedia Deschide galeria foto

Mii de naționaliști polonezi au defilat miercuri prin centrul Varșoviei, cu ocazia Zilei Independenței Poloniei. Autoritățile au instituit măsuri sporite de securitate, în contextul tensiunilor politice și al temerilor privind izbucnirea unor incidente violente, după atacul armat mortal care a avut loc la Cracovia.

Marșul anual al Independenței are loc în fiecare an pe 11 noiembrie și marchează recâștigarea independenței Poloniei în 1918, după 123 de ani în care teritoriul țării fusese împărțit între Rusia, Prusia și Austria. Anul acesta se împlinesc 108 ani de la acel moment istoric.

Participanții s-au adunat în centrul capitalei începând cu ora 14:30, ora locală, fluturând steaguri poloneze și purtând eșarfe în culorile naționale, roșu și alb. Mulțimea a pornit apoi spre Stadionul Național.

Ediția din acest an a marșului s-a desfășurat într-un climat tensionat, marcat de atacul armat de la Cracovia și de criza constituțională care alimentează disputele politice din Polonia. În acest context, autoritățile au sporit măsurile de securitate pentru a preveni eventuale confruntări și alte incidente.

Șase persoane au fost ucise și alte 15 au fost rănite în atacul armat care a avut loc sâmbătă în Cracovia, o tragedie fără precedent în istoria modernă a Poloniei. Printre victime se numără o pictoriță venită în oraș pentru vernisajul propriei expoziții, o voluntară a unei organizații caritabile și o tânără studentă la Arte Plastice.

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Editor : C.A.