Vicepremierul italian Matteo Salvini a acuzat miercuri Germania și Franța că încearcă să blocheze planul de pace pentru Ucraina propus de Donald Trump, susținând că „vor să continue războiul, poate pentru a-și vinde armele”. El a criticat și eforturile UE de a modifica proiectul în 28 de puncte, pe care îl consideră „remarcabil și ambițios”.

„Impresia este că unele persoane de la Paris şi Berlin au probleme interne şi vor să continue războiul, poate pentru a vinde arme", a declarat politicianul de extremă-dreapta pentru ziarul La Repubblica.

Salvini nu a detaliat acuzaţiile sale, dar a condamnat eforturile europene de a modifica planul de pace în 28 de puncte propus de preşedintele american Donald Trump, considerat prea favorabil Rusiei, notează Agerpres.

Planul lui Trump este „remarcabil şi ambiţios, chiar dacă unii îl ironizează”, a spus Salvini, care este şi ministru al transporturilor. „Sper că nimeni nu îi va sta în cale”, a mai spus el.

Salvini este în prezent liderul partidului populist Liga, unul dintre partenerii din coaliţia de dreapta a premierului italian Giorgia Meloni. În calitatea sa de fost ministru de interne, Salvini s-a făcut remarcat pentru poziţia sa extrem de dură faţă de refugiaţii care încercau să ajungă în Europa prin Marea Mediterană.

Giorgia Meloni, care conduce partidul Fraţii Italiei, s-a dovedit a fi o susţinătoare fermă a politicii europene faţă de Ucraina în timpul celor trei ani ai săi de mandat.

