Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut (Politico)

A fost nevoie de sânge, sudoare, lacrimi și discuții chinuitoare pentru a ajunge la acest rezultat, dar țările UE au susținut în cele din urmă acordul cu blocul Mercosur, deschizând calea către crearea unei zone de liber schimb care acoperă peste 700 de milioane de oameni din Europa și America Latină, informează Politico.

Acordul, care așteaptă aprobarea Parlamentului European, va elimina peste 90% din tarifele aplicate exporturilor UE. Consumatorii europeni vor putea savura carne de vită hrănită cu iarbă din pampasul argentinian. Șoferii brazilieni vor beneficia de reducerea taxelor de import pentru motoarele germane.

În ceea ce privește impactul economic al acordului, acesta pălește în comparație cu bătăliile epice purtate în jurul său: Comisia Europeană estimează că acesta va aduce un plus de 77,6 miliarde de euro (sau 0,05%) economiei UE până în 2040.

Ca în orice acord, există câștigători și perdanți. Politico vă prezintă care sunt perdanții și care câștigătorii.

Cine câștigă

Giorgia Meloni

Prim-ministrul Italiei a reușit din nou. Giorgia Meloni a văzut în ce direcție bătea vântul politic și a obținut cu abilitate concesii de ultim moment pentru fermierii italieni, după ce a amenințat că va susține opoziția franceză față de acord.

Rezultatul final? În schimbul sprijinului său, Roma a reușit să obțină garanții pentru piața agricolă și promisiuni de finanțare nouă pentru agricultură din partea Comisiei Europene — victorii pe care guvernul le poate trâmbița în fața alegătorilor din țară. De asemenea, înseamnă că Meloni a ales din nou tabăra câștigătoare, prezentându-se ca o jucătoare de echipă, în ciuda întârzierii de ultim moment.

Industria auto germană

Das Auto nu a avut prea multe motive de bucurie în ultima vreme, dar Mercosur oferă în sfârșit un motiv de sărbătoare. Renumitul sector auto german va avea acces mai ușor la consumatorii din America Latină. Tarifele mai mici înseamnă, în condiții egale, vânzări mai mari și o creștere a profitului pentru companii precum Volkswagen și BMW.

Există însă câteva probleme. Tarifele, care în prezent sunt de 35%, nu vor scădea dintr-o dată. La cererea Braziliei, care are propria industrie auto, eliminarea barierelor comerciale va fi eșalonată. Vehiculele electrice vor beneficia de un tratament preferențial, un domeniu în care Europa a rămas în urmă.

Ursula von der Leyen

Mercosur este un triumf dulce-amar pentru președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De când a semnat acordul cu liderii Mercosur în urmă cu mai bine de un an, echipa sa a făcut tot posibilul pentru a satisface cerințele scepticilor și pentru a obține majoritatea calificată atât de importantă, care s-a materializat în cele din urmă vineri.

Pe scena internațională, acest lucru contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea imaginii Bruxelles-ului într-un moment în care blocul pare un dinozaur greoi, constant depășit de SUA și China. Un acord comercial la scară largă arată că ordinea internațională bazată pe norme, atât de prețuită de UE, este încă vie, chiar dacă SUA a răpit un lider sud-american în lanțuri.

Dar acordul a avut un cost foarte ridicat. Von der Leyen a trebuit să promită fermierilor din UE subvenții în valoare de 45 de miliarde de euro pentru a-i convinge, renunțând la eforturile de a reduce sprijinul agricol din bugetul UE și de a investi mai mult în inovare și creștere economică.

Agricultorii europeni

Apropo de agricultori, citind titlurile din presă, ai putea fi iertat dacă ai crede că Mercosur este un dezastru total. Cu siguranță, nenumăratele tone de produse sud-americane vândute la prețuri extrem de mici sunt pe cale să-i alunge de pe pământurile lor pe agricultorii francezi sau polonezi care muncesc din greu, nu-i așa?

Realitatea este puțin mai complicată. Acordul prevede cote stricte pentru categorii care variază de la carne de vită la carne de pasăre. În practică, fermierii latino-americani vor fi limitați la exportul a câteva piepturi de pui pe an pentru fiecare persoană din Europa. În același timp, acordul recunoaște protecții speciale pentru producătorii europeni de produse speciale, cum ar fi parmezanul italian sau vinul francez, care vor beneficia de extinderea pieței. Cam atât cu agri-apocalipsa.

Apoi, mai este și problema subvențiilor de 45 de miliarde de euro care ajung în buzunarele fermierilor, și este greu să nu concluzionăm că, în ciuda tuturor protestelor cu tractoare și a luptelor cu gunoi de grajd din centrul Bruxelles-ului, acordul nu miroase chiar atât de rău până la urmă.

Cine pierde

Emmanuel Macron

Niciun politician de rang înalt nu s-a opus mai ferm acordului comercial decât președintele Franței, Emmanuel Macron, care, sub o presiune politică internă enormă, s-a opus în mod constant acordului. Nu este de mirare, așadar, că Franța s-a alăturat Poloniei, Austriei, Irlandei și Ungariei pentru a vota fără succes împotriva Mercosur.

Fostul bancher de investiții ar putea fi un capitalist adept al liberului schimb în sufletul său, dar știe bine că, pe plan intern, acordul este văzut ca o lovitură în spate pentru agricultorii galici care suferă de mult timp. Macron, care consumă prim-miniștrii într-un ritm rezervat anterior cazurilor politice disperate, cum ar fi Italia, a avut foarte puține victorii în ultima perioadă. Torpilarea acordului de liber schimb, sau cel puțin amânarea lui, ar fi fost dovada că președintele francez, aflat în declin, mai are încă o anumită influență pe scena europeană.

Macron a făcut o încercare curajoasă de a-și mobiliza trupele pentru un contraatac de ultim moment și, la un moment dat, părea că are șanse bune să pună bețe în roate după ce a curtat-o pe Meloni din Italia. Totul s-a dovedit a fi în zadar. După această ultimă înfrângere, ne putem aștepta la și mai multe critici la adresa președintelui francez în mass-media națională, pe măsură ce Macron continuă să cadă încet de pe culmile olimpice ale Palatului Élysée.

Donald Trump

La câteva zile după misiunea SUA de a-l captura pe omul forte al Venezuelei, Nicolás Maduro, și de a-l judeca la New York, acordul Mercosur arată în sfârșit că Europa nu duce lipsă de putere soft pentru a colabora constructiv cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune – dacă are într-adevăr inteligența necesară pentru a o folosi în mod inteligent.

Orice acord comercial ar trebui privit ca o propunere avantajoasă pentru ambele părți, iar acesta nu este modul în care funcționează președintele american Donald Trump și arta sa de șantaj geopolitic.

Acesta are, de asemenea, avantajul incidental de a-i întări pe adversarii săi — inclusiv președintele brazilian și șeful Mercosur, Luiz Inácio Lula da Silva — care au dat dovadă de o răbdare extraordinară în timp ce așteptau ca UE să se organizeze (și a cultivat o prietenie publică cu Macron chiar și în momentul în care negocierile comerciale erau în impas).

China

China și-a extins exporturile către America Latină, în special către Brazilia, în deceniile în care UE negocia acordul comercial cu Mercosur. Acordul UE-Mercosur reprezintă o oportunitate pentru Europa de a recâștiga o parte din cota de piață, în special în sectoare competitive precum industria auto, utilajele și aviația.

Acordul consolidează, de asemenea, poziția UE de lider în ceea ce privește investițiile directe, un domeniu în care companiile europene încă le depășesc pe cele chineze.

Din punct de vedere politic, China a reușit într-o oarecare măsură să îndepărteze țări precum Brazilia de punctele de vedere occidentale, de exemplu prin intermediul grupării BRICS, formată din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, precum și alte economii în curs de dezvoltare. Deoarece acordul nu se referă doar la comerț, ci creează și o cooperare politică mai profundă, Lula și omologii săi din Mercosur devin mai strâns legați de Europa.

Pădurea tropicală amazoniană

Din păcate, pentru ecosistemul mondial, Mercosur înseamnă un singur lucru: păduri puse la pământ.

Pășunile care hrănesc turmele Braziliei vin în detrimentul pădurii tropicale care odinioară se întindea pe o suprafață vastă, iar acum se micșorează. Mai simplu spus, mai multă carne de vită pentru Europa înseamnă mai puțini copaci pentru lume. Nu sunt numai vești proaste pentru climă. Acordul comercial include atât măsuri obligatorii de protecție împotriva defrișărilor ilegale, cât și un angajament față de Acordul climatic de la Paris pentru semnatarii săi.

