Meloni crește taxele pentru bănci, jocuri de noroc și companii energetice pentru a susține bugetul Italiei, cu un deficit peste 3%

Guvernul italian condus de Giorgia Meloni a aprobat miercuri proiectul bugetului pentru 2027, care prevede reduceri de impozite şi cheltuieli suplimentare în valoare de 26 de miliarde de euro, finanţate parţial prin majorarea taxelor aplicate băncilor, asigurătorilor, companiilor energetice şi industriei jocurilor de noroc, transmite Reuters.

Pachetul bugetar, ultimul înaintea alegerilor parlamentare programate anul viitor, va determina creşterea deficitului public la 3,4% din PIB în 2027, peste plafonul de 3% stabilit de Uniunea Europeană, comparativ cu nivelul estimat de 2,9% pentru 2026.

Premierul Giorgia Meloni a declarat că măsurile urmăresc reducerea poverii fiscale pentru persoanele cu venituri medii şi pentru lucrătorii independenţi, precum şi majorarea finanţării sistemului public de sănătate, noteaz News.ro.

Sectorul financiar va contribui cu peste cinci miliarde de euro la finanţarea bugetului, în timp ce companiile energetice şi industria jocurilor de noroc vor furniza câte 700 de milioane de euro.

Impozitul pe profitul băncilor, IRES, va creşte de la 27,5% la 30,5%, iar cel aplicat companiilor de asigurări va fi majorat de la 24% la 27%. Guvernul intenţionează, de asemenea, să majoreze taxa pe tranzacţiile financiare şi să reducă anumite facilităţi fiscale acordate companiilor.

Meloni a declarat că nu se aşteaptă la contestarea în instanţă a majorărilor de taxe. Ministrul adjunct al Economiei, Maurizio Leo, a precizat că măsurile au fost concepute astfel încât să nu afecteze indicatorii de capital ai băncilor.

În ceea ce priveşte populaţia, guvernul va extinde aplicarea cotei de impozitare de 33% pentru veniturile anuale de până la 55.000 de euro, faţă de plafonul actual de 50.000 de euro. Beneficiul fiscal maxim va fi de aproximativ 500 de euro anual pentru fiecare contribuabil eligibil.

Lucrătorii independenţi vor beneficia de o cotă de impozitare de 15% pentru venituri anuale de până la 100.000 de euro, plafon majorat de la 85.000 de euro.

Aproximativ jumătate dintre măsurile bugetare vor fi finanţate prin utilizarea unei clauze europene de flexibilitate fiscală, care permite creşterea deficitului pentru investiţii în apărare şi tranziţie ecologică. Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a precizat că fondurile vor fi utilizate inclusiv pentru modernizarea sistemelor de climatizare din şcoli, universităţi, spitale şi baze sportive.

Bugetul permanentizează şi reducerea impozitului auto pentru peste 70% dintre autoturismele mici şi medii, facilitate care urma să expire la sfârşitul anului 2027. În plus, italienii vor putea solicita numere de înmatriculare personalizate, contra cost.

Măsurile sunt adoptate într-un context în care povara fiscală totală a Italiei, calculată ca pondere a impozitelor şi contribuţiilor sociale în PIB, a crescut cu aproximativ 1,5 puncte procentuale de la instalarea guvernului Meloni, la sfârşitul anului 2022, ajungând la 43%.

Editor : B.E.