Băile Olăneşti sunt cunoscute în România ca multe alte staţiuni unde apele termale ajută oamenii să se relaxeze şi să îşi recapete echilibrul pierdut. Doar că mersul la băi este asociat mai degrabă cu tratamentele pentru diferite boli şi dureri care apar la vârste mai înaintate. Chiar dacă întotdeauna cei care s-au ocupat de industria balneoclimaterică au avut inclusă în activitatea lor profilaxia, mentalul colectiv a legat curele cu ape termale de o anume perioadă a vieţii.

Salus per aquam, adică sănătate prin apă, cu ajutorul ei. SPA-urile ar putea deveni un simbol pentru județul Vâlcea, care are deja o bogăție de izvoare minerale. Ne este poate mai familiar conceptul de mers la băi. Încă se mai practică, dar se revine treptat la ideea de stare de bine din vremea romanilor, când sănătatea era îngrijită constant, preventiv, pentru o viață de lungă durată și cu mai puține probleme.

Starea de bine există dacă este întreţinută în permanenţă. Oamenii cu iniţiativă au înţeles că o prezentare mai atractivă a avantajelor pe care le are apa pentru organismul uman poate populariza ideea că sănătatea este cel mai bine ajutată de prevenţie. Lucrurile se schimbă şi deja de câţiva ani, banii europeni aduc o revitalizare a conceptului. Acum suntem invitaţi, indiferent de vârstă, să ne bucurăm de mersul la SPA.

Ce înseamnă sănătate profilactică

Reporter: Ioana Rebenciuc, un foarte tânăr manager al unui complex SPA, SPA care, la rândul lui, este un concept oarecum nou în România. Ioana, care ar fi diferența între băile tradiționale - pentru că filmăm la Băile Olănești - și conceptul de SPA, cel pe care îl îl folosim acum, în secolul XXI?

Ioana Rebenciuc, managerul unui S,PA din Băile Olănești: SPA este un concept nou, modern, are legătură cu starea universală de bine, nu doar cu tratarea anumitor boli. Am dorit să venim cu acest concept în Băile Olănești ca să facem o completare a serviciilor. Băile Olănești era în general văzut ca o stațiune doar pentru oameni bolnavi, care vin să se trateze. Ei bine, aici noi tratăm și sufletul și îmbunătățim starea de bine a oricui. Suntem un resort pentru întreaga familie avem si zona de masaje spa, care sunt foarte diferite față de cele care se fac într-o bază de tratament și da, oferim zona, să zicem, de sănătate profilactică.

Bani europeni pentru o afacere de familie

Avem, din păcate, acest obicei de a nu-i susţine pe cei care vor să implementeze ceva nou. Dar, Europa înseamnă „mi-e bine, ţi-e bine”, pentru că doar împreună putem să creştem. Uniunea Europeană finanţează proiecte, iar tot ce au de făcut cei care accesează banii este să îi folosească aşa cum au descris în proiect. Doar că practica din România este puţin mai complicată şi ai nevoie de nervi tari ca să reuşeşti.

Reporter: Tot acest complex unde suntem acum a fost creat cu ajutorul banilor europeni și întrebarea, firesc, este dacă a fost complicat - dat fiind că era ceva relativ nou în România în momentul în care s-au luat banii - să atrageți acești bani alături de familia ta, pentru că, trebuie să adaug, este o afacere de familie.

Ioana Rebenciuc, manager SPA: Într-adevăr, este o afacere de familie. Simplu nu a fost. Avem mare noroc cu tatăl meu, care este și directorul firmei și care a avut foarte mult curaj și multă determinare. I s-au pus multe piedici și s-a și împiedicat, dar de fiecare dată a luptat pentru visul lui și a depășit toate greutățile și uitați, rezultatele se văd și sunt frumoase.

Reporter: Trebuie să te întreb, piedicile despre care vorbeai au fost din partea română sau din partea Uniunii Europene, Comisia Europeană, dinspre zona de unde vin, de fapt, banii?

Ioana Rebenciuc: Tatăl meu a reușit foarte bine să lucreze cu sistemul, deci per total a fost o experiență pozitivă. Într-adevăr, există o problemă la nivel de birocrație în accesarea fondurilor europene, în implementare, în vizite, deci, birocrația este stufoasă, este dificilă, dificil de făcut. Legat de partenerii europeni, tatăl meu are de fiecare dată numai cuvinte de laudă, chiar într-o anumită speță, în care nu a găsit înțelegere pe plan local, a făcut adresă la Bruxelles, la Direcția fondurilor europene, și a primit răspunsul pe care pe care și-l dorea. Deci, o colaborare excelentă, aș spune eu.

Ce poate face un turist în Băile Olănești

Oamenii de afaceri care au succes ştiu că dacă încep să colaboreze cu cei care au activităţi conexe, succesul vine mai repede. Turism înseamnă relaxare în toate formele, aşa că sunt importante activităţile pe care le poate face un turist ajuns într-o anumită zonă unde a călătorit ca să iasă din cotidian.

Reporter: În ce fel a schimbat, pentru că emisiunea pentru care filmăm se numește „Europa. Mi-e bine, ţi-e bine” și vrem să răspândim această idee de comunitate în care ne putem dezvolta împreună, în ce fel a schimbat prezența acestui complex de SPA la Băile Olănești viața acestui mic orășel?

Ioana Rebenciuc: A schimbat enorm viața economică a acestui orășel. Dacă întrebați orice mic sau mare hotelier din zonă, față de când am deschis acest SPA, nivelul turiștilor, numărul acestora, a crescut an de an. La fel, s-a diversificat foarte mult adresabilitatea. De la bătrânei, acum avem foarte mulți tinerei, foarte multe familii tinere care vin să se bucure cu întreaga familie de un sejur care îmbină partea de liniște, dar partea de distracție. Avem aceste tobogane minunate, copiii sunt absolut încântați. Din punct de vedere economic, a fost un mare salt. M-aș bucura, într-adevăr, ca mai multă lume să știe de acest centru wellness și treptat să schimbăm fața acestei stațiuni, Băile Olănești.

Masaje cu specific românesc: „Tinerețe fără bătrânețe”, „Coloana Infinitului”, „Regina Maria”

Într-un top 10 al avantajelor pe care le are pentru organismul uman mersul la SPA este creşterea nivelului de fericire, al stării generale de bine, de relaxare. Bineînţeles, problemele nu dispar instant doar pentru că ai fost la SPA, dar menţinerea unui nivel scăzut de stres ne va ajuta să găsim mai rapid rezolvări şi să ne păstrăm mai mult calmul.

Reporter: Și ce se poate face concret aici? Să spunem că vine o familie de doi părinți și doi copii?

Ioana Rebenciuc, manager SPA: Poate să-și achiziționze diverse accese în acest centru wellness. Cea mai populară zonă este clar zona de piscine. Avem piscina de agrement cu hidromasaj și diverse funcții de joacă, dar si de tratament profilactic. O piscină de înot. Partea de tobogane. Da, avem tobogane pentru adulți și copii. Avem un prim etaj cu piscine de copii și cu jocuri pentru pentru copii, care sunt mai mici ca dimensiune, astfel încât cei mici să se poată bălăci la orice vârstă, în deplină siguranță.

De asemenea, la etajul 2 avem o zonă de thermarium, este o zonă rafinată, deosebită, unică în România, aș spune, dedicată doar adulților: de la infrasaună, saună finlandeză, tepidarium, hammam, baie turcească de aburi, avem o multitudine de facilități. Și de asemenea, avem zonă de masaje spa. Este un concept de asemenea unic în lume. Este un concept inspirat din cultura românească. Nu îl veți găsi în altă parte și vă veți îndrăgosti de terapiile noastre de la „Tinerețe fără bătrânețe”, „Coloana Infinitului”, „Regina Maria”, deja cred că aceste cuvinte vă pot inspira, darămite un masaj special!

Reporter: Dar există o tradiție în România pentru acest tip de masaj, adică da, recunoaștem Tinerețe fără bătrânețe, Coloana Infinitului și Regina Maria, fiecare dintre aceste concepte ne spune ceva, dar concret, de unde această tradiție în România?

Ioana Rebenciuc: Nu există o tradiție în mod special în România. Există o tradiție de fitoterapie, sănătate prin plante. Da, această tradiție Spa are mai are mai degrabă influențe asiatice, însă noi am luat cât am putut din tradiția tradiția medicinală românească și am încercat să integrăm în acest concept spa, să zicem, este un concept „fusion” mai degrabă decât unul sută la sută românesc.

„Uite, suntem ajutaţi!”

Pentru orice antreprenor contează enorm fluxul constant de bani, mai ales când investiţia este la început. Iar Uniunea Europeană, prin fondurile europene, are chiar această misiune, să sprijine afacerile la început de drum.

Reporter: Ioana, pentru că tu ești managerul acestui complex și ai studii economice, trebuie să te întreb foarte direct: s-ar fi putut pune pe picioare o astfel de afacere fără bani europeni?

Ioana Rebenciuc: Cu foarte mare dificultate, în complet alt timp, aș spune că da. Doar că au fost de mare folos banii europeni și ne-au dat și acel impuls: „uite, suntem ajutați”. Ne facem și noi partea noastră, pentru că suntem ajutați, deci contează enorm. Nu cred că acest centru wellness ar fi fost aici astăzi, dacă nu ar fi fost vorba de ajutorul european.

Am accesat fonduri pentru o nouă construcție chiar lângă SPA. Suntem încă în etapa de finalizare a acestui proiect. Un hotel de patru stele în următorii ani cu siguranță va fi finalizat, va fi direct legat de acest spa, ca să avem și noi o gamă completă de servicii. Și de asemenea mai avem un hotel în Băile Olănești, a fost construit pe fonduri proprii, doar că a venit cu un imens ajutor această Uniune Europeană, cu fonduri, întrucât am reușit să facem o modernizare, o extindere și un centru wellness în hotel prin cofinanțare europeană. Nu am fi avut curajul altfel, să facem pe cont propriu, sau cu greu.

Cât costă o zi la SPA?

Reporter: Starea de bine este ceva pentru fiecare dintre noi. Aşadar, cât costă o zi la SPA?

Ioana Rebenciuc: Să zicem un acces de bază, pentru adult, în zona aceasta de piscine, tobogane, este 35 de lei pentru trei ore. Dar poate să ajungă și undeva la 100 de lei, dacă cineva dorește să stea o zi întreagă și dorește să meargă și în zona de thermarium. Avem și prețuri speciale, pentru familii. Să zicem pentru o familie cu doi adulți și doi copii poate fi o zi considerată undeva la 160 de lei. Depinde și de ce zone aleg să folosească.

Mentalitatea unui popor se schimbă în perioade mari de timp, dar ajută mult să ne uităm la exemplele pe care la oferă alte ţări. Complexul din Băile Olăneşti este inspirat din experienţa centrelor de wellness din Ungaria. Acolo, tradiţia curelor termale a fost adaptată mult mai repede decât la noi la secolul în care trăim.

Reporter: Cât de dezvoltată este însă în momentul de față în România, pentru că începusem discuția noastră să spunem că este un concept relativ nou, acesta de SPA? Suntem în octombrie, da, deci filmarea noastră este toamna, chiar dacă este soare afară. Totuși, aici nu este nimeni. În mod obișnuit lumea vine mai degrabă vara sau cum se preferă?

Ioana Rebenciuc: Cu siguranță vara. Oamenii asociază ideea de vacanță cu venitul la SPA. Mai avem activitate pe weekenduri, foarte mulți din orașele din zonă vin și ne vizitează în weekenduri cu familia. Mi-aș dori ca starea de wellness să fie văzută ca o prioritate pentru fiecare dintre noi. Momentan este mai degrabă văzut ca un lux sau hai să mergem undeva, m-am plictisit de stat, hai să mergem undeva. Cred că dacă am adopta starea de wellness ca un mod de viață și am profita să ne relaxăm mai des la un astfel de centru SPA, de exemplu, cred că și calitatea vieții fiecăruia dintre noi s-ar îmbunătăți. Cred că românului îi place foarte mult să se agite. Și la SPA de multe ori clientii mai degrabă se agită decât să se relaxeze. Cred că șansa noastră ar fi ca tot mai multe astfel de centre să se deschidă în marile orașe, de ce nu, și cu cât sunt mai vizibile centrele acestea, cu cât sunt mai accesibile publicului larg, cu atât mai mult o să înțelegem beneficiile unei astfel de vizite, ale unei astfel de terapii wellness în viața fiecăruia dintre noi.