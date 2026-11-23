Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că refuzul de a permite Ucrainei să adere la NATO în 2008 a fost o greșeală. Într-o conferință de presă susținută luni la Berlin alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Merz a fost întrebat dacă împărtășește opinia președintelui francez Emmanuel Macron, potrivit căreia a sosit momentul să se discute despre aderarea Ucrainei la NATO, relatează dpa.

Merz a afirmat că, privind în retrospectivă, a fost o greșeală faptul că nu s-a dat curs propunerii Statelor Unite, formulată la summitul NATO din 2008 de la București, de a admite Ucraina în NATO. „Dacă ar fi devenit membră a NATO, acest război ar fi putut fi probabil prevenit”, a spus el, referindu-se la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

La sfârșitul anului 2024, fostul cancelar german Angela Merkel și-a apărat politica privind Ucraina. Acest lucru se referea în special la refuzul ei de a deschide calea pentru aderarea Ucrainei la Alianța militară occidentală încă de la summitul NATO din 2008 de la București.

„Chiar și după o analiză aprofundată, am ajuns la concluzia că a fost cu siguranță decizia corectă și că au existat motive întemeiate pentru aceasta”, a declarat Merkel într-un podcast politic alături de jurnalista și prezentatoarea de televiziune germană Anne Will.

Merkel a afirmat că a considerat că a procedat corect, subliniind că, la momentul respectiv, o mare parte a populației ucrainene se opunea aderării la NATO.

Macron a precizat recent că dorește să dezbată aderarea Ucrainei la NATO. „În situația actuală, având în vedere poziția intransigentă a Rusiei, cred că trebuie să redeschidem problema aderării Ucrainei la NATO”, a declarat Macron în urma unui summit al grupului susținătorilor Ucrainei, cunoscut sub numele de Coaliția de Voință, care a avut loc la Berlin.

Merz a descris poziția Franței drept „logică”. El a afirmat că aceasta este în concordanță cu garanțiile de securitate de care Ucraina are nevoie și care urmează să îi fie acordate odată cu încheierea războiului.

Garanțiile de securitate ar trebui să fie „garanții de securitate în spiritul Articolului 5”, a afirmat Merz. Articolul 5 al NATO prevede că un atac armat asupra unuia sau mai multor membri ai alianței este considerat un atac asupra tuturor.

Aceste garanții de securitate s-ar apropia „foarte mult” de statutul de membru al NATO, a afirmat Merz: „Sincer să fiu, nu îmi pot imagina viitorul Ucrainei fără astfel de garanții de securitate, de care are nevoie urgent. Și acestea nu sunt garanții de securitate doar pentru Ucraina, ci pentru noi toți”.

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Editor : A.M.G.