Merz, contrapondere la Macron în răspunsul la amenințările tarifare ale lui Trump: „Franța e afectată într-o măsură diferită”

Cancelarul Friedrich Merz a indicat că Germania este mai puțin dispusă decât Franța să declanșeze cea mai puternică contramăsură comercială a Uniunii Europene ca răspuns la ultimele amenințări tarifare ale președintelui american Donald Trump, dar ar susține implementarea acesteia dacă este necesar, potrivit Bloomberg.

Merz a declarat că Germania este în strânsă legătură cu partenerii săi din UE, precum și cu aliații săi, Marea Britanie și Norvegia, în legătură cu ultimul atac al lui Trump și toți au fost de acord că este important să se prevină orice escaladare care ar putea afecta și mai mult relațiile transatlantice și ar putea paraliza activitatea economică.

În timp ce președintele francez Emmanuel Macron intenționează să solicite activarea așa-numitului instrument anticoercitiv al UE, a relatat Bloomberg în weekend, Merz a declarat luni că dependența mai mare a Germaniei de exporturi decât vecinul său occidental înseamnă că trebuie să fie mai precaută.

„Franța este afectată de tarifele americane într-o măsură diferită față de noi”, a declarat Merz reporterilor, luni, după o reuniune a conducerii partidului său, CDU, la Berlin, adăugând că este, prin urmare, de înțeles că Macron a vrut „să reacționeze puțin mai dur decât o facem noi”.

„Cu toate acestea, încercăm și reușim să adoptăm o poziție comună” înaintea unui summit special al UE, care va avea loc, joi, la Bruxelles și va discuta următorii pași, a declarat Merz.

Liderul conservator a vorbit după ce adjunctul său, ministrul de Finanțe, Lars Klingbeil, a avertizat, luni, că Trump a atins o linie roșie cu amenințarea sa de a-și afecta aliații NATO cu tarife suplimentare pentru că se opun încercării sale de a anexa Groenlanda.

Klingbeil, un colider al social-democraților din Germania, a îndemnat aliații europeni să pregătească mecanismul anti-coerciție ca răspuns la promisiunea lui Trump de a impune un tarif de 10% asupra mărfurilor din opt țări europene începând cu 1 februarie. Taxa ar urma să crească la 25% în iunie, cu excepția cazului în care se ajunge la un acord pentru „cumpărarea Groenlandei”.

Dacă Trump își va îndeplini amenințarea cu tarife vamale de 25%, ar putea reduce exporturile americane ale țărilor vizate cu până la 50%, Germania fiind una dintre cele mai expuse țări, potrivit estimărilor Bloomberg Economics.

„Nu dorim o luptă comercială cu SUA, dar dacă ne confruntăm cu tarife pe care le considerăm nepotrivite, atunci suntem în măsură să reacționăm”, a declarat Merz, adăugând că speră să se întâlnească cu Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, săptămâna aceasta.

„Guvernul american știe că putem răspunde”, a adăugat el. „Nu vreau asta, dar dacă este necesar, atunci, desigur, ne-am apăra interesele naționale europene și germane. Tarifele nu ajută pe nimeni și dăunează aproape tuturor.”

Merz a afirmat că experiența a arătat că Trump a amenințat adesea cu taxe comerciale suplimentare, în unele cazuri ducându-le la bun sfârșit, dar și că liderul american este deschis la persuasiune.

„Și aceasta este exact strategia mea din ultimele nouă sau opt luni de când am preluat mandatul și voi continua să o urmez”, a spus Merz.

„Tarifele sunt de obicei plătite de cei din țara de unde ajung importurile”, a adăugat el. „În acest caz, consumatorii americani ar plăti tarifele, dar acestea ar afecta și economia noastră - economia europeană și în special economia germană.”

