Merz respinge indirect propunerea lui Putin privind eventuale negocieri cu Rusia: „Europa s-a trezit”

Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a respins joi propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind participarea fostului cancelar Gerhard Schroder la eventuale negocieri cu Rusia și a transmis că europenii sunt cei care decid „cine vorbește în numele nostru”. Într-un discurs dedicat fostului șef al BCE Mario Draghi, liderul german a avertizat totodată că Europa trebuie să își consolideze apărarea și capacitatea de acțiune în actualul context geopolitic.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a numit joi pe fostul şef al BCE, Mario Draghi, drept salvatorul monedei euro în vremuri de criză şi a invitat la reforme pentru a se putea face faţă situaţiei actuale, în care principiile pe baza cărora a fost creată UE sunt ameninţate, relatează Agerpres.

„Aţi stabilizat zona euro şi moneda euro prin măsuri nu prea agreate. A fost un risc. Aţi fi putut eşua, dar aţi reuşit. Astăzi, euro este stabil şi vă suntem recunoscători”, a declarat Merz într-un discurs rostit cu ocazia ceremoniei de decernare a Premiului Carol cel Mare lui Draghi.

„Pentru asta trebuie să vă mulţumim dumneavoastră şi celorlalţi care şi-au asumat responsabilitatea în acea perioadă. Mă gândesc la Wolfgang Schauble” (ministru german de finanţe în cabinetul Angelei Merkel, decedat în 2023), a adăugat el.

Merz a citat apoi un fragment din discursul rostit de Draghi cu ocazia primirii Premiului Prinţesa de Asturias, pentru a reaminti presiunile la care sunt supuse în prezent principiile europene.

„Am avut prea multă încredere că forţa ideilor umaniste şi occidentale va transforma lumea într-un tărâm al libertăţii şi al păcii. Ne-am înşelat. Dar a vedea eroarea acestui optimism naiv nu înseamnă abandonarea speranţei că regulile vor prevala în locul arbitrarului”, a subliniat Merz. „Europa s-a trezit, îşi măreşte capacitatea de apărare, îşi identifică resursele de putere şi este dispusă să le folosească”, a adăugat el.

Cancelarul german s-a referit de asemenea la războiul din Ucraina, reiterând sprijinul Germaniei şi dorinţa ca războiul să se încheie cât mai repede, dar a adăugat că atacurile ruseşti din noaptea trecută arată altceva şi că, pentru ca negocierile de pace să aibă loc, este nevoie de voinţa ambelor părţi.

Totodată, Merz a respins, fără a o menţiona în mod direct, propunerea preşedintelui rus (Vladimir Putin) ca fostul cancelar german Gerhard Schroder să participe la eventualele negocieri, afirmând că „noi, europenii, suntem cei care decidem cine vorbeşte în numele nostru şi nimeni altcineva”.

Merz a evocat o altă idee a lui Draghi, potrivit căreia „o Europă care nu poate să-şi apere interesele pe termen lung nu va putea să-şi păstreze valorile”, şi a afirmat că, din acest motiv, este necesar ca UE să se consolideze, prin modernizarea bugetului şi stabilirea unor priorităţi.

Cancelarul german a ţinut să sublinieze că supraîndatorarea reprezintă o pierdere a capacităţii de acţiune şi o pierdere a înţelepciunii. Prin urmare, în loc să se recurgă la îndatorare, Merz propune să se urmeze recomandările lui Draghi pentru a exploata întregul potenţial al pieţei unice, potrivit EFE.

