Merz și Macron avertizează asupra „iluminismul întunecat” din Europa. Cei doi lideri susțin contracararea partidelor iliberale

Data actualizării: Data publicării:
Politik Tag der deutschen Einheit 2025, Feierlichkeiten in Saarbrücken
Friedrich Merz şi Emmanuel Macron, la Saarbrucken, la graniţa Germaniei cu Franţa, cu ocazia aniversării reunificări Germaniei, 3 octombrie 2025 Foto: Profimedia

Liderii Germaniei şi Franţei au marcat vineri cea de-a 35-a aniversare a reunificării democratice a Germaniei, cerând mai multă hotărâre pentru a ţine sub control atracţia în creştere a ceea ce au numit „iluminismul întunecat” al autoritarismului, relatează Reuters.

Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au subliniat că Europa trebuie să facă mai mult pentru a contracara creşterea în sondajele de opinie a partidelor iliberale, anti-imigraţie, în parte prin consolidarea economiei în declin a continentului.

„Noi alianţe ale autocraţiilor se formează împotriva noastră şi atacă democraţia liberală ca mod de viaţă”, a declarat Merz în faţa unui public format din demnitari din ambele ţări la Saarbrucken, la graniţa Germaniei cu Franţa, notează Agerpres.

„În faţa revenirii iluminismului întunecat (...) există o cale către o nouă iluminare”, a spus Macron, „o cale de a iubi cultura, muzica, literatura, conversaţia şi dezbaterea, de a crede că respectul şi ştiinţa sunt mai puternice decât ura şi furia”.

La rândul său, Merz a avertizat că problemele economice din Uniunea Europeană le creează oportunităţi partidelor naţionaliste de extremă dreapta care oferă soluţii radicale, în contradicţie cu democraţia.

„Ani de migraţie neregulamentară şi nedirecţionată către Germania ne-au polarizat ţara”, a constatat Merz, cerându-le cetăţenilor săi să recunoască valoarea vieţii într-o democraţie, într-un stat de drept.

„Politica, statul, guvernul au responsabilitatea lor”, a adăugat el. „Dar amploarea provocării trebuie înţeleasă de noi toţi, de fiecare cetăţean din ţara noastră.”

Ziua reunificării Germaniei, pe 3 octombrie, comemorează sfârşitul, în 1990, al divizării naţiunii după cel de-Al Doilea Război Mondial într-o democraţie occidentală şi un regim comunist estic, dominat de sovietici, simbolizat de Zidul Berlinului care împărţea capitala.

Merz a preluat funcţia de cancelar în februarie, după o campanie electorală marcată de o retorică emoţională pe tema migraţiei. În prezent, extrema dreaptă îi conduce acum pe conservatorii cancelarului în unele sondaje, într-un moment în care economia germană, dependentă de exporturi şi bazată pe tehnologie, se confruntă cu cea mai mare provocare din ultimele decenii, din cauza războiului tarifar al preşedintelui american Donald Trump, notează Reuters.

Economia Germaniei, cea mai mare din Europa, a fost puternic afectată de protecţionismul american şi de atacul competitiv din partea Chinei. De la sfârşitul pandemiei de COVID, aproape că nu a înregistrat creştere, contribuind la o stare generală de rău.

În acelaşi timp, mai aminteşte Reuters, ambii lideri sunt susţinători declaraţi ai Ucrainei împotriva invaziei ruse şi au cerut o mai mare autonomie strategică europeană în faţa a ceea ce consideră a fi îndepărtarea SUA de Europa. Totodată, ambele ţări se confruntă cu provocări dificile din partea partidelor de extremă dreapta, elemente pro-ruse puternice conducând în multe sondaje de opinie.

Editor : B.E.

