Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună". Germania şi Italia își întăresc alianța în plan militar

Data publicării:
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
Friedrich Merz și Giorgia Meloni. Foto: Profimedia
Colaborare pe termen lung Nemulțumiți de Macron „Căsătorie de conveniență"

Pe măsură ce motorul tradițional franco-german al Europei începe să scârțâie, cancelarul german Friedrich Merz își îndreaptă atenția către întărirea parteneriatului cu prim-ministrul italian de extremă dreapta Giorgia Meloni.  Cei doi și-au anunțat participarea, vineri, la un summit în opulenta Villa Doria Pamphilj din Roma pentru a-și consolida alianța. Ambii sunt atlantici de dreapta care doresc să calmeze tensiunile cu președintele american Donald Trump. Și amândoi sunt frustrați de președintele francez Emmanuel Macron, scrie Politico.

În trecut, Germania se îndrepta în mod tradițional către Franța în momentele decisive pentru a elabora planuri pentru UE, iar faptul că Merz se aliază acum cu Meloni în încercarea sa de a promova prioritățile europene fundamentale în domeniul comerțului și industriei este un amănunt semnificativ.

În parte, gravitarea lui Merz către Meloni este determinată de nemulțumirea față de Franța. Berlinul este iritat de faptul că Parisul a încercat să submineze acordul comercial istoric Mercosur cu America de Sud, pe care germanii îl doreau de mult timp pentru a promova exporturile industriale.

Germania ia în considerare, de asemenea, retragerea dintr-un program comun de avioane de vânătoare, în valoare de 100 de miliarde de euro, din cauza disputelor cu francezii. În acest context, alinierea cu Roma are o logică convingătoare, arată Politico.

Federal Chancellor Merz meets Italian Prime Minister Meloni
Friedrich Merz și Giordia Meloni, la conferința de presă. Foto: Profimedia Images

În cadrul reuniunii de vineri, Merz și Meloni ar urma să semneze un acord de cooperare în domeniul apărării, potrivit diplomaților implicați în pregătiri. Nu este clar ce implică acest acord, dar compania germană Rheinmetall și compania italiană Leonardo au deja o asociere în participațiune pentru construirea de tancuri și alte echipamente militare.

Poate cel mai ambițios proiect este cel al Italiei și Germaniei, care colaborează pentru a elabora un nou plan de acțiune menit să revigoreze industria UE și să extindă exporturile, într-un document comun care va fi prezentat la summitul Consiliului European din 12 februarie. Berlinul și Roma se autointitulează „cele două principale națiuni industriale europene” și au condamnat întârzierile în semnarea acordului Mercosur.

Acest limbaj va fi greu de acceptat la Paris.

Colaborare pe termen lung

Pentru Giangiacomo Calovini, parlamentar din partidul Frații Italiei al lui Meloni, care conduce grupul de prietenie italo-german al parlamentului, alianța Merz-Meloni are sens, având în vedere plecarea iminentă a lui Macron de pe scena europeană după alegerile franceze de anul viitor.

„Cele două țări ale noastre au guverne stabile, mai ales în comparație cu Franța”, a spus el. „Este clar că Meloni și Merz au probabil încă un drum lung de parcurs, în timpul căruia pot colabora.”

Menținerea relației cu Trump este crucială pentru ambii lideri, iar atât Merz, cât și Meloni au încercat să evite conflictele transatlantice. Ei au fost susținuți în eforturile lor de către miniștrii de externe, Johann Wadephul și Antonio Tajani.

„Giorgia Meloni și Friedrich Merz au reprezentat aripa europeană cea mai deschisă la dialog cu președintele Trump”, a declarat Pietro Benassi, fost ambasador italian la Berlin și la UE. „Accelerarea oarecum suprarealistă a evenimentelor, determinată de președintele american, confirmă o convergență a pozițiilor Italiei și Germaniei, mai degrabă decât între Italia și Franța sau Franța și Germania”.

Spre deosebire de abordarea blândă a Romei și Berlinului, Calovini l-a acuzat pe Macron de un comportament „contradictoriu” și neconstructiv față de Trump. „Se comportă ca unul care vrea să provoace Statele Unite ale Americii, dar apoi trimite mesaje – pe care Trump le-a publicat în mod neelegant – în care îl imploră pe Trump să ia cina împreună”, s-a plâns el.

Nemulțumiți de Macron

Oficialii din Berlin se entuziasmează acum în privat de cooperarea crescândă cu Meloni, descriind relația cu Roma ca fiind de încredere.

„Italia este de încredere”, a declarat un înalt oficial al guvernului german, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis. Nu este un adjectiv pe care autoritățile din Berlin l-au folosit des în ultima vreme pentru a-și descrie omologii francezi, arată Politico.

„Franța este mai verbală, dar Italia este mult mai pragmatică”, a declarat Axel Schäfer, un înalt legislator din Partidul Social-Democrat din Germania, care se concentrează de mult timp pe relațiile germano-italiene.

Un oficial italian a lăudat, de asemenea, „chimia bună” dintre Merz și Meloni la nivel personal. Acest lucru contrastează puternic cu relațiile tensionate dintre Meloni și Macron, lideri care s-au ciocnit frecvent.

În efortul lor de a se apropia, Merz și Meloni au recurs uneori la hiperbole.

În timpul vizitei sale inaugurale la Roma în calitate de cancelar anul trecut, Merz a declarat că există „un acord practic complet între cele două țări”.

Meloni a răspuns la fel. „Este pur și simplu imposibil să punem la îndoială relațiile dintre Italia și Germania”, a declarat ea la momentul respectiv.

Căsătorie de conveniență

Este o exagerare, însă. De fapt, cei doi lideri au diferențe considerabile, arată analiștii politici citați de Politico.

Meloni a refuzat să susțină un plan sortit eșecului, promovat de Merz, de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța ajutorul militar pentru Ucraina. Meloni a refuzat, de asemenea, pentru scurt timp să susțină acordul comercial Mercosur, pentru a obține concesii pentru fermierii italieni, înainte de a-l accepta în cele din urmă.

În mod critic, Roma și Berlinul se vor dovedi probabil aliați foarte incomozi în ceea ce privește finanțele publice. Italia a insistat de mult timp pentru o politică fiscală europeană mai relaxată – și a fost un aliat natural al Franței în această privință – în timp ce Germania a fost un disciplinar de fier al continentului în ceea ce privește cheltuielile.

Dar chiar și aici a existat o oarecare convergență, Meloni reducând cheltuielile Italiei, iar Merz prezidând o expansiune istorică a cheltuielilor alimentate de datorii pentru infrastructură și apărare.

Fundamental, o mare parte din alianța în creștere dintre Merz și Meloni este rezultatul schimbărilor întreprinse pentru propria supraviețuire politică internă.

Meloni și-a tras partidul naționalist Frații Italiei către centru, în special în ceea ce privește politica externă. În același timp, ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) în Germania l-a forțat pe Merz să-și schimbe partidul conservator brusc către dreapta în ceea ce privește migrația.

Friedrich Merz Giorgia Meloni
Friedrich Merz și Giorgia Meloni. Foto: Profimedia

Această fuziune ideologică a permis o îmbunătățire a relațiilor. În timp ce Merz a căutat parteneri la nivel european pentru a reduce drastic fluxul de solicitanți de azil care vin în Europa, pentru a reduce reglementările și pentru a promova comerțul – și pentru a oferi un contrapondent lui Macron –, Meloni a devenit o figură din ce în ce mai importantă pentru cancelar.

Cu toate acestea, Stefano Stefanini, fost diplomat italian de rang înalt și reprezentant al NATO, a afirmat că relația va avea întotdeauna limite.

„Este foarte tactică”, a spus el. „Nu există o strategie coordonată. Există o serie de probleme în care Meloni și Merz se află de aceeași parte.”

Stefanini a menționat, de asemenea, că angajamentele de cheltuieli – în special pentru proiecte militare – ar fi un domeniu în care Roma s-ar regăsi din nou într-o alianță mai naturală cu Franța.

„În ceea ce privește cheltuielile de apărare, Italia și Franța sunt mai apropiate, deoarece Germania are capacitatea fiscală de a cheltui singură, în timp ce Italia și Franța au nevoie de cât mai mult sprijin financiar posibil din partea UE”, a spus el.

În ciuda acestor diferențe, Meloni a profitat de ocazie pentru a se apropia de Merz.

„Meloni a înțeles că, având în vedere tensiunile existente în relația franco-germană, ar putea să se infiltreze și să se apropie de Germania”, a spus Marc Lazar, expert în relațiile franco-italiene, care predă la Universitatea Luiss din Roma și la Sciences Po din Paris.

Cum a devenit Mark Rutte „tăticul” îmblânzitorilor lui Donald Trump. Șeful NATO se apără: „Nu are nevoie de sfaturi”

