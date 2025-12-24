Live TV

Merz subliniază responsabilitatea guvernului german faţă de securitatea Europei: „Depinde de noi”

Data publicării:
Noul cancelar german Friedrich Merz
Cancelarul german Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a reafirmat miercuri, în mesajul său de Crăciun, angajamentul guvernului său de a se asigura că pacea şi securitatea prevalează în Europa.

„În aceste luni şi în aceşti ani, este vorba despre pace, despre securitate şi despre prosperitatea întregului nostru continent'', a scris Merz pe platforma X.

„În acest spirit, ne simţim angajaţi faţă de Germania şi Europa. Depinde de noi'', a adăugat şeful executivului german, un susţinător ferm al Ucrainei, potrivit Agerpres.

El a adăugat că guvernul de la Berlin îşi va îndeplini misiunea şi va lucra cu răbdare şi perseverenţă pentru a promova interesele Germaniei.

Merz, care conduce un guvern de coaliţie format din blocul conservator şi social-democraţi, a amintit că ajungerea la un compromis nu a fost întotdeauna o misiune facilă.

„Au existat discuţii şi nu totul a decurs lin. Avem nevoie de răbdare şi perseverenţă, la fel de mult ca de impulsul de a continua să decidem ce este cel mai bine pentru ţara noastră în fiecare zi'', a încheiat şeful executivului german.

