Merz vrea ca SUA și UE să elaboreze un plan pentru „ziua de după” în Iran: „Teheranul merită un viitor mai bun după aceste atacuri”

Data publicării:
Friedrich Merz, Bundeskanzler
Cancelarul german Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images

Cancelarul Friedrich Merz a cerut, duminică, partenerilor europeni și americani să înceapă planificarea viitorului Iranului și al regiunii, subliniind că, deși guvernul său susține obiectivele de non-proliferare nucleară, escaladarea conflictului rămâne riscantă, anunță France24.

Guvernul german împărtăşeşte obiectivul SUA de a pune capăt programelor nuclear şi balistic ale Iranului, a declarat cancelarul Friedrich Merz, care a atras totuşi atenţia asupra riscurilor existente, transmite Reuters.

„Împărtăşim interesul SUA de a vedea încheiat acest regim al terorii şi oprit armamentul nuclear şi balistic periculos”, a declarat Merz în faţa presei.

De partea sa, Franţa a denunţat „atacurile masive şi nejustificate” efectuate de Iran contra ţărilor din Golf şi Iordaniei.

„Ţările din Orientul Mijlociu sunt ţintite de atacuri masive şi nejustificate ale Iranului. Arabia Saudită, Qatar, Bahrein, Kuweit, Oman, Iordania sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales”, a postat şeful diplomaţiei franceze Jean-Noel Barrot pe platforma X.

„Am transmis fiecăreia dintre aceste ţări deplina solidaritate şi sprijinul total ale Franţei”, a adăugat reprezentantul Parisului.

