Mesaj optimist al premierului Peter Magyar în criza provocată de Dunăre. Ce se întâmplă cu centrala nucleară Paks

Nivelul Dunării a început să crească în Ungaria după ce a atins minime record din cauza valurilor succesive de căldură. Premierul Péter Magyar spune că apa se află acum cu nouă centimetri peste nivelul de duminică și este optimist că centrala nucleară Paks, oprită din cauza debitului scăzut, ar putea fi repornită în curând.

Ungaria a redus din nou funcționarea, duminică, a singurei centrale nucleare, care folosește apa Dunării pentru răcire, din cauza nivelului scăzut al fluviului, scrie Euronews. Nivelul Dunării, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, a coborât în unele zone la minime record, după valurile succesive de căldură care afectează continentul din luna mai.

„Vestea bună este că acum suntem cu nouă centimetri peste minimul înregistrat duminică pe Dunăre și sunt așteptate ploi în bazinele hidrografice din Austria. Turbina de la Paks funcționează. Chiar și așa, în această zi caniculară vom avea în continuare mare nevoie ca oamenii să își reducă voluntar consumul”, a scris Magyar joi, într-o postare pe X.

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Marți, premierul a vizitat centrala nucleară pentru a fi informat cu privire la situație și a declarat că situația de la Paks s-a stabilizat după ce nivelul Dunării a încetat să mai coboare sub pragul critic și a început apoi să crească lent.

Până marți seara, nivelul apei era deja cu cinci centimetri mai ridicat decât dimineața. Până miercuri dimineața crescuse cu încă un centimetru, valoarea înregistrată la ora 8:00 fiind de -134 de centimetri, iar joi dimineața ajunsese la -131 de centimetri.

Pe măsură ce nivelul apei crește, în principiu nu mai este necesară oprirea ultimei turbine. Va fi nevoie însă de timp înainte ca unitățile deja oprite să poată fi repornite. Pentru ca centrala să revină la funcționarea normală, nivelul apei va trebui, de asemenea, să se mențină constant peste nivelul actual.

La Budapesta, nivelul Dunării este deja cu 14 centimetri mai ridicat decât minimul înregistrat duminica trecută, potrivit datelor autorității pentru gospodărirea apelor. Capitala Ungariei și-a doborât miercuri și recordul absolut de temperatură, după ce în Újpest au fost măsurate 41,1°C.

De la începutul măsurătorilor, la Budapesta nu a fost niciodată atât de cald, iar precedentul record, de 41°C, fusese stabilit abia în luna iunie a acestui an.

Editor : M.I.