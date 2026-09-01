Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a dat vina pe Rusia pentru incidentul de la aeroportul din Leipzig: „Dovezile sunt clare”

După ce Germania a atribuit Rusiei tentativa de sabotaj de la aeroportul din Leipzig, secretarul general al NATO a afirmat că „dovezile sunt clare”. Șeful NATO a precizat că încercările Moscovei „de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua”.

În deschiderea mesajului său, șeful NATO a precizat că a vorbit cu cancelarul german Friedrich Merz și și-a exprimat solidaritatea deplină cu Germania.

„Dovezile sunt clare. Și salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns la acestea. NATO va continua să-și consolideze capacitatea de a descuraja și de a apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări – inclusiv a acțiunilor răuvoitoare precum cele observate la Leipzig și în alte părți ale Alianței.

Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a scris Mark Rutte pe X.

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Reacția vine la scurt timp după ce Germania a afirmat că Rusia este responsabilă pentru atacul cu dronă de luna trecută de la aeroportul din Leipzig. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că „tentativa de atac se încadrează în modelul cunoscut al operațiunilor hibride rusești din Europa”.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că acțiunile Rusiei „se înscriu într-o lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”.

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Editor : A.M.G.