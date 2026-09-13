Mesajul premierului Greciei către Turcia: „Nu ameninţăm pe nimeni. Dar nu acceptăm nici ameninţări”. Contextul declarației

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a transmis duminică Turciei un mesaj de „pace” şi „dialog”, reafirmând totodată hotărârea Greciei de a-şi apăra drepturile suverane în faţa vecinului său, cu care întreţine, din punct de vedere istoric, relaţii dificile, deşi ambele sunt membre ale NATO, relatează AFP.

La finalul unei vizite de trei zile pe mica insulă Kastellorizo (numită şi Megisti), situată lângă graniţa maritimă dintre Grecia şi Turcia şi în apropierea coastelor vestice ale Turciei, Kyriakos Mitsotakis a asigurat că „dialogul (dintre cele două ţări, n.r.) reprezintă o alegere bazată pe încredere în sine şi pe respectarea dreptului internaţional”.

„Aici, în extremitatea cea mai estică a patriei noastre, graniţele Greciei coincid cu cele ale Europei”, a subliniat el cu ocazia manifestărilor din acest weekend, organizate pentru a marca cea de-a 83-a aniversare a eliberării acestei insule în 1943. „Mesajul transmis de Megisti are o semnificaţie specială, deoarece teritoriul său este şi un teritoriu european (...) constituind astfel un loc emblematic pentru a ne exprima intenţia unui viitor paşnic”, a precizat el, potrivit imaginilor transmise în direct de televiziunea publică Ertnews.

El a menţionat, de asemenea, că Grecia veghează la „securitatea” acestei insule. „Nu ameninţăm pe nimeni. Dar nu acceptăm nici ameninţări” şi „suntem pregătiţi să ne apărăm integritatea naţională şi drepturile suverane”, a avertizat el.

Pentru a sprijini populaţia acestei insule, care numără mai puţin de 600 de locuitori, el a anunţat un pachet de măsuri financiare, în special ajutoare şi subvenţii pentru funcţionarii publici care lucrează pe insulă, precum şi stimulente pentru a-i ajuta pe alţi cetăţeni ai ţării să se stabilească acolo.

Acest mesaj al prim-ministrului grec vine după ce, în luna august, Turcia a anunţat crearea unui „parc naţional marin”, compus din două zone marine protejate în largul coastelor turceşti din Fethiye şi Kas (sud) şi în nordul Mării Egee şi în largul Dardanelelor, în jurul unor epave militare din Primul Război Mondial. Atena a considerat atunci „ilegală” crearea acestor „parcuri marine”, situate în zone dincolo de apele teritoriale turce.

Astfel de iniţiative din partea Turciei „nu contribuie la consolidarea unui climat de bună vecinătate şi compromit grav eforturile depuse pentru menţinerea unor relaţii de înţelegere reciprocă între cele două ţări”, a denunţat la începutul lunii septembrie Ministerul Afacerilor Externe al Greciei, după ce a înaintat un protest către Ankara.

Editor : S.S.