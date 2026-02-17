Live TV

Mesajul pro-Viktor Orban al lui Marco Rubio alimentează temerile UE că SUA urmărește dezbinarea Europei: „Un gest de sfidare”

Data publicării:
marco rubio da noroc cu viktor orban
Marco Rubio și Viktor Orban. Foto: Profimedia

Chiar înainte de a-l susține efectiv pe premierul ungar Viktor Orban înaintea alegerilor parlamentare cruciale, itinerariul lui Marco Rubio în Europa promitea să fie provocator. După întâlnirea cu aliații SUA la Conferința de securitate de la Munchen, într-un moment deosebit de tensionat în relațiile transatlantice, secretarul de stat american a plecat în Slovacia și Ungaria – cele două state membre ale UE cele mai dependente de energia rusă și sceptice față de sprijinul acordat de blocul comunitar Ucrainei, scrie The Guardian.

Într-o declarație care se apropia de o susținere politică explicită, Rubio i-a spus premierului maghiar că relațiile dintre Ungaria și SUA au intrat într-o „epocă de aur” – și vor rămâne așa atâta timp cât Orban va rămâne la putere.

„Dacă vă confruntați cu dificultăți financiare, dacă vă confruntați cu obstacole în calea creșterii economice, dacă vă confruntați cu amenințări la adresa stabilității țării dumneavoastră, știu că președintele Trump va fi foarte interesat... să găsească modalități de a vă oferi asistență dacă va apărea vreodată o astfel de situație, și evident în ceea ce privește finanțele și alte aspecte similare”, a spus secretarul de stat american.

Oferta de sprijin financiar – și un semn de aprobare pentru prelungirea scutirii Ungariei de sancțiunile privind achiziționarea de petrol și gaze rusești – a venit cu doar două luni înainte ca partidul Fidesz al lui Orban să se confrunte cu alegeri parlamentare dificile, care reprezintă cea mai mare amenințare la adresa controlului său asupra Ungariei din ultimii 16 ani.

De asemenea, a reamintit ofertele făcute de Casa Albă altor aliați de dreapta ai SUA din străinătate, inclusiv un ajutor financiar de 20 de miliarde de dolari pentru Javier Milei din Argentina, căruia i se atribuie meritele pentru victoria partidului său în alegerile intermediare cruciale, prin stabilizarea economiei și a monedei țării.

„Mai ales atâta timp cât sunteți prim-ministru și liderul acestei țări, este în interesul nostru național ca Ungaria să aibă succes”, i-a spus Rubio lui Orban.

La Bruxelles, vizita lui Rubio în Ungaria a alimentat temerile că SUA încearcă să promoveze haosul și dezbinarea între aliații săi, pe fondul tensiunilor crescânde legate de subiecte precum Ucraina, Groenlanda, acordurile comerciale și cheltuielile pentru apărare. Analiștii au afirmat că declarațiile sale păreau mai degrabă o încercare de a influența alegerile din inima Europei. 

„Este un gest de sfidare față de UE”, a declarat Theresa Fallon, directoarea Centrului pentru Studii privind Rusia, Europa și Asia, cu sediul la Bruxelles. „A fost foarte clar”.

Au fost câteva luni dificile în relațiile transatlantice, Donald Trump cerând Danemarcei să cedeze Groenlanda Statelor Unite pe motive de securitate națională. Mai mult, liderul american a declarat reporterilor că Danemarca nu este în măsură să protejeze teritoriul semi-autonom de un atac din partea Rusiei sau Chinei și că „apărarea lor constă în două sănii trase de câini”. El a renunțat la amenințarea de a impune tarife după ce NATO a acceptat cadrul unui viitor acord privind Arctica.

Iar anul trecut, la aceeași conferință, JD Vance a acuzat liderii europeni că își cenzurează cetățenii folosind „cuvinte urâte din era sovietică, precum «informare greșită» și «dezinformare»”, deoarece se temeau că alegătorii ar putea „exprima o opinie diferită sau – Doamne ferește – ar putea vota altfel”. Cel mai înalt diplomat al UE la acea vreme a declarat că se pare că SUA „încearcă să se certe cu noi”.

Diplomații europeni din Washington DC au salutat trimiterea lui Rubio în locul lui Vance, deoarece acesta este considerat un republican mai tradițional, care până de curând susținea o politică externă americană mai convențională. Într-o administrație Trump în care personalitățile dictează adesea politica, prezența continuă a lui Rubio a fost considerată un rar punct luminos. „Este mult preferat lui Vance, dar amândoi lucrează în continuare pentru Trump”, a declarat un diplomat european.

Discursul lui Rubio la Munchen a fost mai moderat decât cel al vicepreședintelui de acum un an și a fost întâmpinat cu ovații în picioare de către mulți dintre oficialii europeni prezenți. El a prezentat argumente în favoarea revitalizării, mai degrabă decât a desființării, alianței NATO, care era una dintre principalele temeri ale oficialilor europeni după realegerea lui Trump.

Matthew Kroenig, vicepreședinte și director senior al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlanticului, a scris că Rubio „nu a respins nimic din discursul mai combativ al vicepreședintelui JD Vance de anul trecut, dar a prezentat aceleași teme într-o lumină mai pozitivă, concentrându-se pe provocările comune cu care se confruntă atât Europa, cât și Statele Unite și pe modul în care aliații pot colabora pentru a le aborda”.

Fallon a spus: „Toată lumea voia să audă ceva pozitiv. Și când s-au gândit mai bine, și-au dat seama: «Doamne, nu, e același lucru, doar că ambalat puțin mai bine»”.

Dar, după cum a spus un diplomat: „Mesajul transmis de ambii [Rubio și Vance] este clar: sunteți pe cont propriu”.

