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Mesajul unui comandant NATO după loviturile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse: „Îl afectează pe Putin”

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Rafinărie rusă atacată de dronă
Rafinărie rusă atacată de dronă. Imagine exemplificativă. Foto: Profimedia
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Din articol
Viitorul teritoriilor ucrainene, decis de Kiev

NATO laudă operațiunile Ucrainei împotriva infrastructurii petroliere rusești și susține că loviturile îl afectează direct pe Vladimir Putin. În timp ce oficiali ai Alianței participă la discuțiile de la Abu Dhabi privind viitorul acord de securitate pentru Europa, un comandant NATO spune că rămâne de văzut dacă liderul de la Kremlin este cu adevărat dispus să negocieze pacea. În privința teritoriilor ucrainene, acesta subliniază că decizia aparține exclusiv Kievului, anunță Euronews.

Pe măsură ce negocierile menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina continuă, NATO este reprezentată la Abu Dhabi de oficiali de rang înalt, printre care se numără și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, Alexus Grynkewich.

Acesta participă în calitate de comandant al Comandamentului European al SUA, „pentru a oferi consiliere liderilor americani în eforturile acestora de a duce mai departe inițiativele președintelui Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”, au transmis oficialii NATO.

Jurnaliștii Euronews au discutat cu adjunctul comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa, John Stringer, la sediul Alianței. Acesta a declarat că speră ca Rusia să participe la negocieri cu bună-credință, dar a subliniat că există puține indicii că Vladimir Putin ar fi renunțat la pretențiile sale maximaliste.

Stringer a afirmat că obiectivele Ucrainei în ceea ce privește obținerea unui armistițiu sunt „de o importanță capitală” pentru NATO.

„Să vedem cât de serioasă este Rusia în această privință”, a declarat el.

„Să sperăm că nu este vorba, sincer, doar despre o reiterare a cererilor care, așa cum am spus, datează din 2022”, a adăugat oficialul, făcând referire la obiectivele inițiale de război ale Moscovei, care includeau și anexarea unor teritorii ucrainene.

Viitorul teritoriilor ucrainene, decis de Kiev

Întrebat despre temerile că Ucraina ar putea fi presată să accepte modificări ale granițelor sale, inclusiv să renunțe la controlul asupra unor părți din regiunile Donețk și Luhansk, Stringer a subliniat că numai Ucraina poate decide asupra viitorului teritoriului său suveran.

„În ceea ce privește teritoriul, decizia aparține în totalitate ucrainenilor”, a spus el. Stringer a lăudat, de asemenea, operațiunile ucrainene care au vizat rafinăriile și infrastructura petrolieră a Rusiei.

Președintele american Donald Trump a cerut Kievului să renunțe la această strategie militară, susținând că atacurile contribuie la creșterea prețurilor la energie.

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Oficialul NATO a avut însă o poziție diferită și a afirmat că aliații occidentali ar trebui să salute succesele Ucrainei în lovirea infrastructurii rusești și în afectarea capacității lui Putin de a continua războiul.

„Acest lucru îl afectează pe Putin. El credea că va putea să invadeze țara și să stabilească o nouă arhitectură de securitate în Europa, începând cu Ucraina, la începutul anului 2022, dar a fost dur dezamăgit în această privință”, a declarat Stringer.

„Ceea ce a reușit Ucraina să realizeze prin imaginație, inovație și voință este cu adevărat incredibil și ar trebui să salutăm acest lucru”, a adăugat el.

Editor : C.A.

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