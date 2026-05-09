Video Mesajul Ursulei von der Leyen de Ziua Europei: „Sărbătorim o Europă căreia îi pasă de noi”

Ursula von der Leyen, președinte Comisiei Europene, în plenul Parlamentului European. Foto: Profimedia Images

Șefa Comisiei Europene vorbește despre unitate, democrație și libertate în mesajul său de Ziua Europei. „Sărbătorim o Europă căreia îi pasă de noi”, spune Ursula von der Leyen.

„Astăzi este 9 mai. Știți deja care este semnificația acestei zile. Este ziua Europei!”, spune șefa CE într-un mesaj video.

„Astăzi reflectăm la ceea ce ne aduce laolaltă, la ceea ce ne face, în mod unic, europeni. Este capacitatea noastră atât de a ne prețui diferențele și de a găsi putere în unitate.
Este iubirea noastră necondiționată pentru valorile noastre: Democrație, Libertate, Egalitate și da, desigur este și pasiunea noastră pentru Fotbal. Suntem destul de faimoși și pentru asta”, continuă von der Leyen.
„Astăzi gândul ne poartă la rolul pe care Europa îl are în viețile noastre. Direct și concret. Poate este un beneficiu pentru afacerea noastră, poate este acea călătorie Erasmus pe care nu o vom uita niciodată. Și este faptul că știm că avem cea mai bună calitate a vieții din lumea întreagă. Și astăzi, mai mult ca orice altceva, sărbătorim o Europa căreia îi pasă de noi, care lucrează pentru noi, care este formată din fiecare dintre noi”, mai spune șefa Comisiei Europene.

„Astăzi este ziua noastră. La mulți de Ziua Europei!”, conchide ea.

