Mesajul Ursulei von der Leyen după o întâlnire cu o delegaţie a Congresului american la Davos: „Tarifele contravin intereselor comune”

Data publicării:
ursula von der leyen - delegatie congres american - davos
Președinta Comisiei Europene s-a întâlnit cu o delegație bipartizană a Congresului american la Davos.Foto: X/ Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a avut o întrevedere cu o delegație bipartizană a Congresului american la Davos. Printre subiectele abordate se numără Groenlanda, războiul din Ucraina și comerțul și investițiile transatlantice.

„Am discutat despre eforturile noastre comune de a realiza o pace justă și durabilă în Ucraina. Acest proces beneficiază de o coordonare puternică între UE și SUA, de la garanții de securitate până la o cale către prosperitate”, a transmis președinta Comisiei Europene pe X.

Ursula von der Leyen a insistat și asupra „necesității de a respecta fără echivoc suvernitatea Groenlandei și a Regatului Danemarcei”, susținând că acest lucru este „extrem de important pentru relația noastră transatlantică”.

Totodată, președinta Comisiei Europene a explicat că UE rămâne pregătită „să colaboreze strâns cu Statele Unite, NATO și alți aliați, în strânsă cooperare cu Danemarca, pentru a promova interesele noastre comune în materie de securitate”.

 Von der Leyen a calificat comerțul și investițiile transatlantice drept un „atu major” atât pentru economia blocului, cât și pentru cea a SUA.

„Tarifele vamale contravin acestor interese comune”, a mai adăugat ea.

Amintim că Statele Unite impun tarife vamale de 10% mai multor țări europene care s-au situat de partea Groenlandei. Tarifele intră în vigoare de la 1 februarie și vor ajunge la 25 de procente de la 1 iunie. Anunțul a venit chiar de la Donald Trump, care a enumerat și statele respective: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda.

Editor : A.M.G.

