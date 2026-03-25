Live TV

Mette Frederiksen câștigă alegerile anticipate din Danemarca, dar urmează discuții dificile pentru formarea unei coaliții

Data publicării:
Parliamentary Elections In Denmark, Copenhagen - 25 Mar 2026
Mette Frederiksen, premierul Danemarcei și lidera social-democraților. Foto: Profimedia
Din articol
Decizia lui Mette Frederiksen de a convoca alegeri anticipate în urma tensiunilor legate de Groenlanda le-a adus social-democraților cel mai slab rezultat din ultimul secol, dar a menținut-o totuși poziționată pentru un al treilea mandat de prim-ministru al Danemarcei, potrivit Euractiv.

Cu 12 partide intrând în parlament și doar trei câștigând peste 10% din voturi, alegerile au produs un legislativ extrem de fragmentat, fără o rută clară către o majoritate guvernamentală.

Nici blocul de stânga, nici cel de dreapta nu au obținut suficient sprijin pentru a forma un guvern, lăsându-i ministrului de Externe Lars Løkke Rasmussen și moderaților săi de centru un rol esențial.

„Danemarca seamănă din ce în ce mai mult cu Olanda”, a declarat Benny Engelbrecht, deputat social-democrat și fost ministru. Partidul de centru-stânga a fost în fruntea scrutinului cu aproximativ 22% din voturi – cea mai slabă performanță din 1904 – dar totuși aproape de două ori mai mare decât Verzii, clasați pe locul doi.

„Rămân pregătită să-mi asum responsabilitatea de a servi ca prim-ministru al țării”, a declarat Frederiksen la sosirea sa la Palatul Christiansborg, marți seară, recunoscând totodată că discuțiile pentru o coaliție vor fi dificile.

Pentru social-democrați, păstrarea puterii rămâne obiectivul primordial, a declarat un strateg al partidului pentru Euractiv. Acest lucru ar putea necesita sprijinul Moderaților, deși Rasmussen a exclus orice coaliție care să depindă și de sprijinul extremei stângi.

Liberalii renunță

Un oftat sonor a străbătut sala de la adunarea liberală a partidului Venstre (Partidul Liberal) din noaptea alegerilor de la Christiansborg, în timp ce sondajele de la ieșirea din urne indicau cel mai slab rezultat înregistrat vreodată de partid.

Câteva ore mai târziu, liderul partidului, Troels Lund Poulsen, a confirmat că Venstre nu va reveni la guvernare alături de social-democrați. „Faptul că este la guvernare alături de social-democrați a avut un impact puternic asupra Venstre”, le-a spus el susținătorilor săi. În schimb, el a sugerat că Moderații s-ar putea alinia cu Venstre pentru a forma o majoritate de centru-dreapta sau că partidul ar putea trece în opoziție.

Un astfel de scenariu pare improbabil. Partidul Popular Danez, de extremă dreapta, a exclus cooperarea cu centriștii lui Rasmussen. „Nu îl vom numi pe Lars Løkke Rasmussen ministru”, a declarat pentru Euractiv liderul partidului, Morten Messerschmidt, fost europarlamentar.

El a cerut formațiunilor de centru-dreapta să formeze o opoziție unificată, argumentând că aceasta ar putea reprezenta o alternativă credibilă la Frederiksen și Rasmussen. Europarlamentarul liberal Morten Løkkegaard a reiterat poziția, declarând pentru Euractiv că, dacă o majoritate de dreapta se dovedește a fi imposibil de atins, partidul ar trebui să-și acorde ceva timp în opoziție pentru a se regrupa”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Scumpire caburanti
3
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
botgros
4
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag danemarca
Alegeri anticipate în Danemarca. Cum ar putea amenințările lui Trump să-i aducă un al treilea mandat premierului în funcție
profimedia-0774866383
„Da lanurilor de grâu, nu câmpurilor de fier”. Cum li s-a luat danezilor de atâta energie solară. Țara este cea mai ecologică din lume
Președintele SUA, Donald Trump (stânga)/ Secretarul general al NATO, Mark Rutte (dreapta)
Războiul din Iran pune la încercare strategia lui Rutte față de Trump în cadrul NATO (Politico)
Arctic Enduranc Joint Military Exercise, Greenland - 19 Jan 2026
Sânge și explozibil. Cum s-a pregătit Danemarca pentru un atac american asupra Groenlandei
Donald J Trump Signs Executive Order Launching National Fraud Task Force In Washington DC - 16 Mar 2026.
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Scandal privind OUG de reducere a prețurilor combustibililor: BNS...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din...
protest damen BNS santier mangalia
Șantierul Naval Mangalia va intra în faliment, anunță BNS, după ce...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul în 15 puncte transmis de Donald Trump Iranului: SUA cer un...
Ultimele știri
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum al unei centrale din Estonia. Și Letonia a raportat un incident
Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Echipa naţională a plecat la Istanbul. Generaţia de Aur, alături de Generaţia de Suflet
Fabrică de bani falși la Suceava: trei români și un italian au tipărit 2 milioane de euro, bancnotele au fost distribuite în Bulgaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii ale căror vieți amoroase se transformă radical din 25 martie 2026. Sentimentele sunt arătate în...
Cancan
Românii care vor rămâne fără loc de muncă. Ilie Bolojan a făcut anunțul: 'Este cât se poate de corect'
Fanatik.ro
Preţul biletelor la Turcia – România a explodat pe pieţele secundare! Turcii cer și 2000 de euro cu o zi...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Universitatea Craiova a dat lovitura: încasări uriașe pentru clubul patronat de Mihai Rotaru! Radiografia...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Un student român în străinătate, revoltat de problemele întâmpinate pentru a obține cardul de sănătate. Ce i...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: Sorana Cîrstea, în loja unui star mondial! ”Are gusturi mai bune decât atât”
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”