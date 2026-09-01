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„Mi-a fost mereu greu să vorbesc cu oameni ai regimurilor care ucid civili”. UE nu vrea normalizarea realațiilor cu Rusia

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drapelul UE
Foto: GettyImages
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Uniunea Europeană a declarat marţi că prezenţa ministrului de finanţe rus la reuniunea G20 organizată de SUA este nepotrivită, subliniind că nu este ''deloc momentul pentru normalizarea'' relaţiilor cu Moscova, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Pentru Uniunea Europeană, ''nu este momentul de a normaliza Rusia sau prezenţa Rusiei la acest tip de reuniuni'', a declarat comisarul european pentru economie şi productivitate, Valdis Dombrovskis, aflat la reuniunea miniştrilor de finanţe din G20 ce are loc la Asheville, în statul american Carolina de Nord.

„Personal, întotdeauna mi-a fost greu să discut despre subiecte sensibile cu reprezentanţi ai regimurilor care poartă un război şi ucid în fiecare zi civili'', a adăugat Dombrovskis, referindu-se la războiul lansat de Rusia contra Ucrainei.

Comisarul european a ţinut o conferinţă de presă chiar înaintea reluării discuţiilor din ultima zi a reuniunii G20 din SUA.

Ziua de luni a fost marcată de apariţia surpinzătoare a ministrului rus Anton Siluanov, care s-a instalat la masa ovală în jurul căreia se aflau zeci de delegaţi. El a putut astfel să se întreţină personal cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, gazda reuniunii şi personalitate de prim plan în al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump.

Acesta din urmă a încercat o apropiere de Moscova de la revenirea sa la Casa Albă, provocând exasperarea Uniunii Europene, care sprijină Kievul.

Blocul european a obţinut luni ca Siluanov să fie exclus de la tradiţionala fotografie de familie.

În timpul conferinţei sale de presă, Valdis Dombrovskis a anunţat că a făcut ''presiuni'' asupra miniştrilor de finanţe pentru a-şi spori ajutorul financiar pentru Ucraina.

Editor : A.R.

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