Noi informații despre ce i-a mânat pe migranți să ia cu asalt exclava spaniolă Ceută și să treacă granița dintre Maroc și Spania arată o mobilizare fără precedent pe rețelele sociale. 60 de mii de oameni au intrat în Ceuta, dar peste 53.000 dintre ei s-au intors deja în Maroc. Armata și forțele de ordine rămân mobilizate în exclava spaniolă până la rezolvarea totală a situației. Din păcate 57 de oameni au murit în apele mării, pentru că nu au reușit să ajungă la mal, în încercarea de a trece graniță maritimă, singura cale care le-ar fi dat șansa de a nu fi retrimiși imediat în țara de origine.

Potrivit corespondentului Digi24 în Spania Alin Petrică, presa din penisula iberică, dar și din Maroc vorbește despre cinci grupuri pe Facebook și mai multe conturi de TikTok care au avut o activitate intensă în ultimele zile, cu scopul de a-i chema pe oameni să treacă granița în Ceuta. Hărți și trasee prin care oamenii să găsească mai ușor locurile prin care să treacă granița au fost publicate pe aceste grupuri și au fost folosite mai multe hashtag-uri virale. Trei sunt cele mai importante: unul este #ceuta și mai sunt două care folosesc termeni arabi care în traducere înseamnă atac și foc.

Aceste grupuri de pe rețelele de socializare nu mai sunt funcționale în prezent.

În prezent, în Ceuta mai sunt câteva mii de migranți pe străzi. Serviciile sociale și autoritățile încearcă să găsească soluții pentru a-i ajuta și a se coordona în a-i trimite acasă în cazul în care se va decide acest lucru.

De asemenea, se lucrează intens la graniță, mai spune corespondentul Digi24. Se prelungește practic digul care este granița care intră în mare dintre Ceuta și Maroc, pentru a face mai dificil accesul pe teritoriul spaniol pe cale maritimă.

Referitor la decizia Italiei de a suspenda practic Spania din spațiul Schengen în ceea ce privește călătoriile aeriene și maritime, sunt mai multe țări care susțin decizia, printre care sunt Finlanda, Cehia, și Danemarca. Sunt și țări care se împotrivesc, Portugalia fiind o voce puternică în acest sens. Și Slovacia s-a exprimat de asemenea în favoarea Spaniei. Franța a impus controale începând de astăzi pe trenurile care intră dintre Spania, iar UE insistă că nu sunt oameni care au intrat în acest val de migranți care au ajuns pe continentul european.

Citește și:

De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă

Editor : B.E.