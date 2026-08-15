Migrația pe Canalul Mânecii și noul model riscant de traversare: „Este mult mai eficient și mult mai profitabil”

Furnizarea unei bărci de mari dimensiuni, destinată utilizării pe mările agitate din Europa de Vest, nu reprezenta o problemă, atâta timp cât comanda era pentru mai mult de 20 de nave, au afirmat ei. Directorul de vânzări al unei companii chineze avea chiar și o broșură online pe care un reporter sub acoperire al The Guardian, care se dădea drept potențial client, a putut să o consulte.

Aveau o capacitate de producție de 500 de bărci pe lună și, da, era posibil să obții chiar și bărci mai mari, la prețul potrivit. Puteau construi o barcă de tip militar de șapte sau chiar opt metri la prețul de 1.678 de dolari pe bucată, fără motoare, dar aceasta nu ar fi avut certificarea CE, marca obligatorie care atestă că un produs îndeplinește cerințele UE în materie de sănătate și siguranță.

„Putem vinde această barcă mare doar către un depozit din China”, a scris directorul de vânzări pe o platformă de mesagerie chineză. De acolo, era responsabilitatea clientului să o exporte și să obțină certificarea necesară.

În primele ore ale dimineții de luni, o barcă pneumatică plină până la refuz, de un tip similar cu cea oferită de agentul de vânzări chinez, a ajuns în Regatul Unit după ce a traversat Canalul Mânecii cu un număr record de 230 de persoane la bord. Autoritățile franceze afirmă că, până în prezent, în acest an au avut loc 11 astfel de traversări ale Canalului Mânecii cu „mega-bărci pneumatice”. Săptămâna trecută, una dintre acestea, care transporta 173 de persoane, s-a răsturnat după ce motorul i-a luat foc.

Este o tendință evidentă și periculoasă. O analiză realizată de Migration Observatory de la Universitatea din Oxford, pe baza datelor furnizate de Ministerul britanic de Interne, arată cum numărul persoanelor care călătoresc cu bărci gonflabile a crescut brusc de când au început aceste traversări, în urmă cu aproape un deceniu.

În 2018, se înregistra o medie de șapte persoane pe fiecare barcă mică. Această cifră a crescut la 13 până în 2020. Numărul a crescut la 27 în anul următor, iar în 2022 a ajuns la 41. Numărul mediu de persoane care traversează cu o barcă pneumatică a ajuns la 66,5 persoane în primele șase luni ale anului 2026. Adesea, acestea nu mai sunt bărci mici. Lungimea bărcii pneumatice care a sosit săptămâna aceasta a fost de 15 metri.

De unde provin aceste „mega-bărci”? Directorul de vânzări care i-a oferit bărci unui reporter sub acoperire al sursei citate lucra pentru o companie numită Wuxi Funsor Marine Equipment, care se prezintă pe propriul site web ca fiind o filială a Weihai Yamar Outdoors Product.

Weihai Yamar, cu sediul într-un parc industrial din Wenquan, în Weihai, din provincia Shandong din estul Chinei, a fost supusă unor sancțiuni economice din partea Regatului Unit în luna iulie a anului trecut, pentru că a pus în vânzare, pe platforme online de vânzare cu amănuntul, bărci gonflabile rigide destinate grupărilor de crimă organizată implicate în traficul de persoane peste Canalul Mânecii. Cel mai mare acționar al Weihai la acea vreme este acum acționarul principal al Wuxi Funsor Marine Equipment. Weihai Yamar a negat că ar fi promovat online bărci de salvare și ambarcațiuni destinate migranților.

Traseul probabil al bărcilor plecate din estul Chinei poate fi urmărit grație recentului proces al lui Adem Savas, un cetățean turc identificat de Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) drept unul dintre principalii facilitatori ai traversărilor cu ambarcațiuni mici.

Potrivit NCA, între 2019 și 2024, Savas ar fi furnizat bărci gonflabile, motoare exterioare și echipamente unor rețele criminale din întreaga Europă, facilitând mii de traversări, inclusiv aproximativ jumătate din totalul traversărilor Canalului Mânecii din 2023, generând profituri de milioane de lire sterline.

Savas a fost principalul furnizor de echipamente pentru un traficant kurd, Hewa Rahimpur.

Ambarcațiunile și motoarele proveneau în mare parte din China, erau transportate din Turcia prin Bulgaria și depozitate în Germania, înainte de a fi distribuite mai departe către rețelele din Belgia și Franța implicate.

O firmă de transport cu sediul în Țările de Jos s-a ocupat de aspectele logistice. O operațiune coordonată de Europol în decembrie 2024 a dus la efectuarea a 25 de percheziții în Germania și la confiscarea de echipamente și numerar.

Savas a pledat vinovat în fața unui tribunal din Bruges pentru trafic de persoane și apartenență la o grupare de crimă organizată și a fost condamnat la 11 ani de închisoare și la o amendă de 400.000 de euro. Ceilalți complici ai lui Savas au primit pedepse cumulate de 38 de ani.

Un purtător de cuvânt al Europol a declarat că trecerea la ambarcațiuni mai mari ar putea indica faptul că bandele au ajuns la capătul puterilor.

„Pot confirma că Europol – și, mai precis, în cadrul agenției noastre, experții care alcătuiesc Centrul European de Combatere a Traficului de Migranți (ECAMS) – este la curent cu această evoluție”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Suntem în contact permanent cu autoritățile competente atât din Franța, cât și din Regatul Unit cu privire la acest fenomen și dispunem, de asemenea, de un grup operativ specializat care se concentrează asupra traficului de migranți cu ambarcațiuni (fie că este vorba de ambarcațiuni relativ mici sau, mai recent, de ambarcațiuni mai mari) peste Canalul Mânecii”.

„La fel ca în cazul oricărui fenomen infracțional, schimbarea tacticii utilizate de rețelele criminale poate fi rezultatul presiunii exercitate de forțele de ordine”.

Mihnea Cuibus, cercetător principal la Migration Observatory, a afirmat că fenomenul mega-bărcilor pneumatice era o soluție rentabilă din punct de vedere economic pentru bandele de traficanți, având în vedere presiunile exercitate de autorități asupra lanțurilor lor de aprovizionare.

„Pur și simplu, este mult mai eficient și mult mai profitabil pentru bande să înghesuie cât mai mulți oameni posibil pe o singură barcă”, a spus el. „Ceea ce am observat în ultimele câteva săptămâni în cazul unora dintre aceste așa-numite mega-bărci pneumatice reprezintă o accelerare a acestei tendințe de lungă durată”.

„Este foarte probabil ca acest lucru să aibă legătură cu intensificarea măsurilor de control, în special pe coasta franceză și în zonele învecinate. Am observat că autoritățile acționează într-un mod cu totul diferit, vizând lanțurile de aprovizionare și îngreunând, încă de la început, procurarea ambarcațiunilor mici”.

Weihai Yamar nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu.

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Editor : A.M.G.