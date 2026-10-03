Mii de călătorii gratuite prin Europa pentru tinerii de 18 ani. Cum se pot înscrie românii în programul DiscoverEU

Tinerii români care au împlinit sau împlinesc 18 ani în acest an se pot înscrie în programul DiscoverEU pentru a obține unul dintre miile de permise gratuite de călătorie prin Europa. România, ca stat membru al Uniunii Europene, este inclusă în program, iar înscrierile sunt deschise până pe 15 octombrie.

Dacă ai 18 ani, locuiești într-o țară din UE sau într-o țară participantă la programul Erasmus+ și îți dorești să explorezi Europa, ai putea face acest lucru fără să plătești transportul, transmite Euronews.

Înscrierile sunt acum deschise pentru programul DiscoverEU al Uniunii Europene, care oferă peste 40.000 de permise gratuite de călătorie tinerilor europeni. Perioada de înscriere se încheie pe 15 octombrie 2026, la prânz, ora Bruxellesului (CET), iar cererile pot fi depuse pe portalul european pentru tineret.

Pot aplica și tinerii din România născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Programul este deschis cetățenilor sau rezidenților Uniunii Europene, precum și celor din țările și teritoriile de peste mări asociate UE și din țările terțe asociate programului Erasmus+, inclusiv Islanda și Turcia.

Dacă vei fi selectat, vei primi un permis de călătorie pentru utilizarea celor mai ecologice mijloace de transport, inclusiv trenurile. Vei putea călători timp de până la șapte zile într-o perioadă de o lună, oricând între 1 martie 2027 și 31 mai 2028.

Cei care vor obține permisele vor primi și un card de reduceri DiscoverEU, care oferă numeroase discounturi la cazare, activități culturale și sportive, transport local și alte servicii, reducând considerabil costurile călătoriei.

Dacă vrei să călătorești împreună cu prietenii, există și această posibilitate. Dacă membrii unui grup depun cererea împreună, aceștia pot avea șansa de a călători gratuit împreună.

În ce orașe poți ajunge cu DiscoverEU

Ruta culturală DiscoverEU este un itinerar prestabilit care cuprinde destinații din întreaga Europă și include obiective și experiențe legate de arhitectură, muzică, arte plastice, teatru, modă, artă populară și gastronomie locală.

Unele dintre orașele incluse pe traseu au primit recunoaștere din partea Comisiei Europene, printre acestea numărându-se Cork, în Irlanda, și Valletta, în Malta, ambele desemnate Capitale Europene ale Culturii.

Alte orașe, precum Lyon, în Franța, au fost recunoscute pentru eforturile lor de a îmbunătăți accesibilitatea pentru toți, indiferent de vârstă, dizabilități sau grad de mobilitate.

Tinerii călători pot folosi, de asemenea, DiscoverEU ca punct de plecare pentru a-și crea propriile trasee și pentru a explora destinațiile care îi interesează.

Editor : M.I.