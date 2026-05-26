Mii de oameni au defilat marţi pe străzile din Tbilisi pentru a sărbători independenţa Georgiei şi pentru a denunţa puterea, acuzată de criticii săi că îndepărtează această fostă republică sovietică caucaziană de ambiţia sa de a adera la UE, relatează AFP.

Georgia, obişnuită cu crize politice de la independenţa sa faţă de URSS, în 1991, a trecut prin tulburări de la alegerile parlamentare din 2024, câştigate din nou de partidul „Visul Georgian”, dar contestate de opoziţia pro-europeană. Aceasta acuză guvernul de tendinţe autoritare, scrie News.ro.

Fluturând steaguri georgiene şi europene, mii de manifestanţi au defilat în centrul oraşului Tbilisi înainte de a se aduna în faţa Parlamentului, unde era o puternică prezenţă a forţelor de ordine, a constatat un jurnalist al AFP.

Mulţi fluturau pancarte pe care scria „Noi suntem Europa” şi portrete ale fostului preşedinte pro-occidental Mihail Saakaşvili, încarcerat pentru abuz de putere.

„Suntem în stradă de peste 500 de zile şi vom continua să ieşim atât timp cât va fi necesar pentru a apăra viitorul european al Georgiei”, a declarat pentru AFP Maia Hideceli, o studentă de 20 de ani.

„Poporul va învinge în cele din urmă. Niciun guvern autoritar nu poate rezista unui popor unit – iar noi suntem uniţi”, a asigurat un alt manifestant, Irakli Nanadze, un chimist în vârstă de 59 de ani.

Această adunare a fost organizată de o alianţă a partidelor de opoziţie, care se străduiesc să-şi depăşească diviziunile pentru a prezenta un front unit în faţa guvernului.

Acesta din urmă se apără de orice acuze de tentative autoritare şi asigură că urmăreşte în continuare o apropiere de UE. Guvernul acuză opoziţia că doreşte să preia puterea prin forţă şi că împinge Georgia către o confruntare cu Rusia.

În Tbilisi au loc regulat manifestaţii de mică amploare încă din 2024. Mişcarea şi-a pierdut în mare măsură din avânt în comparaţie cu marile proteste care au urmat alegerilor parlamentare contestate.

