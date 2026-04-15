Live TV

Video Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”

Data actualizării: Data publicării:
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Foto: captură video

Mii de oameni au ieșit în stradă pentru italianul de 47 de ani, ucis de români în bătaie, în fața fiului său de 11 ani. Tragedia a cutremurat o țară întreagă. Trei români au fost arestați în acest caz. Românii din zonă condamnă agresiunea cumplită și se tem că tensiunile etnice vor escalada.

Orașul Massa, din Toscana, a fost împânzit de miile de oameni care au ieșit cu lumânări aprinse, în amintirea lui Giacomo Bongiorni, tatăl ucis în bătaie de un grup de tineri români.

Italianul încercase să îi oprească pe români să distrugă vitrina unui local, spun autoritățile. Grupul de tineri venea des în zonă și făcea scandal până la ore târzii din noapte. Tinerii români l-au bătut pe Giacomo, până când acesta a rămas fără suflare. Copilul său de 11 ani a privit îngrozit toată scena.

Matteo Bruzzi, rudă a victimei: M-a sunat mama, m-a sunat și mi-a spus, uite, din păcate Giacomo e mort. L-au omorât în bătaie, l-au omorât, grupul ăsta de tineri și acolo s-a terminat.

Crima a adâncit tensiunile dintre italieni și comunitatea românească. Mulți români din zonă spun că simt un val fără precedent de ură, inclusiv pe rețelele de socializare.

Robert Deleanu, consilier local Massa: Am simțit frica, preocupările, de duminică seara. Tuturor românilor, că sunt în contact permanent. Am cunoscut această climă de neîncredere, în urmă cu aproape 25 de ani. În acest moment suntem un pic disperați. Suntem un pic... îndurerați de faptul că... cu siguranță, se vor face pași înapoi.

Trei tineri români au fost arestați în acest caz. Unul dintre ei nu a împlinit încă 18 ani.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

