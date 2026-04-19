Mii de persoane evacuate dintr-o suburbie a Parisului după detonarea unei bombe din Al Doilea Război Mondial

Mii de locuitori dintr-o suburbie a Parisului au fost evacuați duminică, după ce autoritățile franceze au detonat o bombă din Al Doilea Război Mondial, descoperită în timpul unor lucrări de construcție. Operațiunea, considerată riscantă, a dus la instituirea unui perimetru larg de securitate și la mobilizarea a sute de polițiști, scrie BBC.

Locuitorii din Colombes, aflați pe o rază de 450 de metri de locul unde dispozitivul a fost descoperit, au fost anunțați de poliție să își părăsească locuințele până la ora 07:00 (05:00 GMT), în timp ce autoritățile desfășurau o operațiune de dezamorsare.

O primă încercare de îndepărtare a detonatorului a eșuat, potrivit presei franceze, ceea ce a determinat autoritățile să distrugă muniția istorică pe loc, printr-o explozie controlată.

Operațiunea a fost „desfășurată cu succes”, iar ordinul de evacuare a fost ridicat duminică, la începutul serii, a confirmat într-un comunicat prefectul departamentului Hauts-de-Seine.

Bomba a fost descoperită pe 10 aprilie, în timpul unor lucrări de construcție pe Rue des Champarons. Autoritățile au securizat zona și au acoperit dispozitivul cu nisip, în timp ce pregăteau intervenția.

Înainte de operațiune, oficialul local Alexandre Brugère a declarat că aceasta va fi „riscantă” și va necesita „un nivel ridicat de pregătire”.

Aproape 800 de polițiști au fost mobilizați pentru a asigura respectarea zonei de evacuare, cu o lățime de 900 de metri, în timp ce o a doua zonă, mai extinsă, de până la un kilometru de locul descoperirii bombei, a permis locuitorilor să rămână în case, dar le-a restricționat activitățile în aer liber.

Localnicii au primit alerte de urgență prin care li s-a cerut să plece și au fost informați că nu se vor putea întoarce până la finalizarea operațiunii.

„Autoritățile ne-au spus să închidem ferestrele și obloanele când am plecat din casă, dar nu am luat nimic – am lăsat totul așa cum era”, a declarat o locuitoare, Alida, pentru publicația Le Parisien.

Centre de primire au fost organizate pentru persoanele evacuate, inclusiv pentru cele vulnerabile care aveau nevoie de asistență medicală.

Poliția a anunțat că experții pirotehniști au detonat controlat dispozitivul la ora 15:20 duminică, iar ordinul de evacuare a fost ridicat la scurt timp după ora 16:00.

Bombe neexplodate din Al Doilea Război Mondial sunt descoperite în mod regulat în Europa, la 86 de ani de la începutul conflictului.

Cele găsite în zone urbane – de obicei în timpul săpăturilor pentru fundațiile unor clădiri noi – pot reprezenta un risc mai mare din cauza densității populației din apropiere.

Zeci de astfel de bombe au fost descoperite în ultimii ani la Londra, ducând la evacuarea unor zone turistice și chiar la închiderea temporară a aeroportului London City.

Anul trecut, un dispozitiv de 500 de kilograme a fost găsit și dezamorsat în apropierea gării Gare du Nord din Paris, unde muncitorii feroviari construiau un nou pod peste liniile de cale ferată.

