Mii de persoane i-au adus un ultim omagiu solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan

Mii de persoane s-au reunit duminică în oraşul irlandez Limerick pentru a aduce un ultim omagiu solistei trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 46 de ani, a anunţat presa locală, citată de AFP.



Mama lui Dolores O'Riordan, alături de cei cinci fraţi şi surori ai artistei, au însoţit sicriul acesteia până la biserica Saint-Joseph din Limerick, un oraş din sud-vestul Irlandei, potrivit postului naţional de radio şi televiziune irlandez RTE, citat de Agerpres.



Episcopul din Limerick, Brendan Leahy, a declarat că ziua de duminică a reprezentat pentru public "momentul potrivit pentru a-i spune adio lui Dolores O'Riordan".



Imaginile televizate au arătat numeroase persoane îndoliate care au stat la cozi impresionante şi au înfruntat intemperiile iernii înainte de a intra în biserică pentru a se reculege în faţa sicriului deschis al cunoscutei artiste irlandeze.



Solista trupei The Cranberries a decedat luni într-un hotel din Londra, unde era prezentă pentru a participa la o scurtă sesiune de înregistrări.



Doar 200 de persoane - membrii familiei, rude şi prieteni apropiaţi ai cântăreţei - au fost invitaţi pentru a asista marţi la înmormântarea artistei la biserica Saint-Ailbe din Ballybricken, o localitate din comitatul Limerick. În acel oraş, aflat la o distanţă de 18 kilometri faţă de Limerick, a fost înfiinţat grupul The Cranberries.



După anunţul referitor la decesul cântăreţei, prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a fost unul dintre primii care i-au adus un omagiu şi a spus că Dolores O'Riordan a fost "vocea unei generaţii".



Vineri, un medic legist londonez, Stephen Earl, a precizat că examinarea post-mortem a fost finalizată. Rezultatele complete ale analizelor toxicologice vor fi cunoscute pe 3 aprilie. În acest stadiu, decesul artistei nu este considerat "suspect" de Poliţia britanică.



Dolores O'Riordan a fost solista trupei The Cranberries, devenită celebră în anii 1990 graţie unor piese precum "Zombie", "Just My Imagination" şi "Linger". Albumele formaţiei irlandeze s-au vândut în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial.