Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război

Mii de proprietari norvegieni vor primi scrisori oficiale din partea armatei, în care sunt informați că imobilele și bunurile lor ar putea fi rechiziționate în situație de război. Demersul face parte din programul anual de pregătire militară, pe fondul celei mai tensionate situații de securitate pe care Norvegia o traversează de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Câteva mii de proprietari de clădiri şi alte imobile, nave şi utilaje din Norvegia urmau să primească luni din partea armatei scrisori cu informaţii despre posibilitatea rechiziţionării bunurilor lor pe timp de război, transmite AFP, citată de Agerpres. Un comunicat al armatei explică demersul prin necesitatea de a avea acces, în caz de război, la „resursele necesare pentru apărarea ţării”.

Pentru 2026 au fost emise circa 13.500 de ordine „pregătitoare” de rechiziţie, valabile timp de un an; circa două treimi din acestea le reînnoiesc pe cele din anii anteriori.

Acestea nu au niciun fel de consecinţe pe timp de pace, fiind doar o modalitate de informare a proprietarilor despre eventuala utilizare a bunurilor lor de către forţele armate, în caz de conflict.

Şeful Organizaţiei Logistice a Forţelor Armate (FLO), generalul de divizie Anders Jernberg, a declarat că „importanţa pregătirii pentru crize şi război a crescut puternic în ultimii ani. Norvegia se află în situaţia de securitate cea mai gravă de după Al Doilea Război Mondial. Societatea noastră trebuie să fie gata să facă faţă crizelor de securitate, iar în cel mai rău caz - războiului. Am început o întărire masivă a pregătirii militare şi civile”.

În acest context, scrisorile către proprietari „consolidează pregătirea şi reduc incertitudinea privind repartiţia resurselor în caz de criză sau de război”, a explicat el. Norvegia, membră a NATO, are 198 de km de frontieră terestră cu Rusia şi monitorizează pentru Alianţă nordul îndepărtat al planetei.

