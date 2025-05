Mii de tineri ucraineni aleg să meargă în prima linie a frontului pentru bani. „Știu că s-ar putea să nu mă mai întorc”

Kievul a introdus noi stimulente pentru cei sub 25 de ani, într-un efort de a repopula linia frontului, în contextul în care războiul nu dă semne că s-ar încheia prea curând. Deși 10.000 de tineri și-au exprimat inițial interesul pentru a se înrola în armata ucraineană, mai puțin de 500 au făcut-o, a declarat un consilier al președintelui Volodimir Zelenski. Există însă informații că alți 1.500 de tineri sub 25 de ani se află în procesul de a se alătura trupelor trimise să țină piept soldaților ruși, arată The Guardian.

„Nu sunt aici doar pentru a-mi răzbuna fratele”, spune Luntik, în vârstă de 20 de ani, unul dintre cei mai noi soldați din Ucraina, în timp ce ia o pauză de la antrenament. S-a înrolat, susține acesta, pentru a încerca să elibereze teritoriul Ucrainei de invadatorii ruși: „Când hoțul vine la tine acasă și ți-e teamă că ți-ar putea face rău sau că ți-ar putea ucide soția, vei lua măsuri și, dacă este necesar, vei ucide hoțul”.

Luntik este unul dintre cei aproximativ o duzină de tineri recruți, toți cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, care au acceptat să se înroleze în armata ucraineană înainte de vârsta de 25 de ani, la care bărbații pot fi mobilizați forțat. Atracția este un bonus de 1 milion de grivne (n.r. circa 20.000 de euro), credite ipotecare cu 0% și un contract scurt de un an. Programul, lansat în februarie, reprezintă un nou efort de repopulare a liniei de front a Ucrainei.

Luntik a fost recrutat imediat pentru Brigada 92, deși povestea familiei sale, la fel ca multe altele la trei ani după invazia rusă, este una dramatică. A rămas orfan de la o vârstă fragedă și a fost crescut de părinți adoptivi în Liov. Și-a pierdut pe unul dintre frați, Serghei, în vârstă de 22 de ani, în luptele de lângă Bahmut, la începutul războiului, „împușcat de un glonț în gât”, dar, în ciuda acestui fapt, spune că nu se teme de moarte. „Nu am venit aici să mă joc de-a șoarecele și pisica. Cunosc toate riscurile. Înțeleg că este o situație în care s-ar putea să nu mă mai întorc”, spune Luntik.

Pe linia frontului de astăzi, soldatul ucrainean tipic este mult mai în vârstă, adesea între 40 și 50 de ani, luptând frecvent cu drone sau alte tehnologii care necesită răbdare și rezistență, nu forță fizică. În primii doi ani de război, vârsta minimă pentru potențiala recrutare era de 27 de ani, iar cea maximă de 60 de ani. Aceasta a fost coborâtă la 25 de ani, dar administrațiile Biden și Trump au făcut presiuni pentru ca ea să fie ajungă chiar și la 18 ani, argumentând că Ucraina nu face suficient pentru a aborda deficitul de personal.

Deși se estimează că forțele armate ale Rusiei și Ucrainei au dimensiuni aproximativ similare - puțin peste 600.000 - Kremlinul poate apela la un număr mult mai mare de persoane, în special din regiunile mai sărace ale țării, arată The Guardian. Populația Rusiei, de 140,8 milioane de locuitori, este de aproximativ patru ori mai mare decât cea rămasă în Ucraina, de 35,6 milioane. Majoritatea ucrainenilor care erau dispuși să se înroleze și să lupte au făcut-o cu mult timp în urmă, iar mulți alții, care nu au fost înrolați, ar prefera să părăsească țara decât să riște să își piardă viața într-un război care, cu toate discuțiile despre încetarea focului, continuă să dureze.

„Mamă, m-am înrolat în Azov”

În ultima lună, cele mai apreciate unități din țară au fost autorizate să recruteze tineri - „Mamă, m-am înrolat în Azov”, se arată într-o nouă campanie a uneia dintre ele - dar nu este clar dacă acest lucru are un impact pozitiv asupra numărului de soldați, ridicând întrebarea de ce banii suplimentari și scurta perioadă de serviciu nu s-au dovedit deosebit de atractive, scriu jurnaliștii The Guardian.

Volodimir are 22 de ani, se apropie de 23, spune el, și este unul dintre noii recruți. A vrut să se înroleze în armată pentru că „dacă copiii mei mă vor întreba într-o zi: «Tată, ce ai făcut în timpul războiului?» Vreau doar să am un răspuns adecvat pentru ei. Vreau să înțeleagă că mi-am apărat țara, la fel ca părinții noștri". Recunoaște însă că, deși a fost dornic să se înscrie, a fost nevoie de ceva timp și de noul sistem pentru a face acest lucru.

Înainte de război, Volodimir a fost DJ, între 16 și 18 ani, după care a lucrat o scurtă perioadă în construcții în regiunea Volîn, care se învecinează cu Polonia la vest. După invazia la scară largă, s-a angajat într-o unitate de apărare teritorială cu sediul acolo, dar și-a dat seama că nu exista nicio perspectivă ca războiul să ajungă în partea sa de țară. Dorind să facă mai mult, a încercat să se alăture Brigăzii a treia de asalt, dar a spus că a fost convins de prieteni să renunțe. „Au spus că, «dacă te duci acolo, s-ar putea să mori curând», așa că a ezitat până când a sosit noua ofertă de contact”.

Aleksei Moskalenko, analist în cadrul fundației Come Back Alive, care oferă sprijin armatei ucrainene, a declarat că tinerii sunt adesea supuși unei mari presiuni din partea prietenilor și a familiei, iar anii lungi de război au arătat clar oamenilor că „este ușor să îți pierzi viața”.

Riscuri uriașe asumate de tinerii care se înrolează

În februarie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că 46.000 de ucraineni au fost uciși și 390.000 au fost răniți. În plus, nu lipsesc poveștile unor soldați nou instruiți care și-au pierdut viața la câteva zile sau săptămâni după ce au ajuns pe linia frontului, uneori în misiuni extrem de riscante.

Dar Moskalenko susține, de asemenea, că „tinerii au fost mai deconectați de discursul public”, deoarece ștergerea războiului din mintea lor este „o strategie de supraviețuire - este rațional să te distanțezi de el”. La o intensitate mai mică, războiul dintre Ucraina și Rusia durează din 2014, adaugă el, ceea ce înseamnă că a făcut întotdeauna parte din contextul vieții tinerilor. În plus, adaugă el, „este întotdeauna o opțiune să te ascunzi, să fugi sau să găsești alte modalități de a nu fi recrutat” - deși Ucraina face eforturi pentru a îngreuna părăsirea țării de către bărbații adulți.

Tinerii recruți spun că nu se așteaptă să fie trimiși pe linia frontului până în iunie. Luntik va face parte dintr-o unitate de recunoaștere, spune el, în timp ce Volodimir a fost desemnat pentru un rol mai periculos în infanterie, unde speranța de viață în luptă poate fi scurtă. Amândoi spun că se așteaptă să revină în armată după primul an de serviciu, chiar dacă după o scurtă pauză pentru o vacanță: „Primul lucru pe care trebuie să-l fac este să supraviețuiesc”.

