Militari ucraineni, otrăviți la ordinul Rusiei. Șapte adolescente se află printre suspecții din anchetele privind 23 de decese

Poliția ucraineană investighează 21 de dosare penale privind moartea a 23 de militari, uciși prin otrăvire deliberată. Printre suspecți se numără șapte adolescente care ar fi acționat la ordinele serviciilor secrete ruse.

Informațiile au fost publicate de Slidstvo.Info, pe baza unui răspuns transmis de Direcția Principală de Investigații a Poliției Naționale a Ucrainei la o solicitare de informații, relatează Ukrainska Pravda. Potrivit datelor furnizate de autorități, în 13 dintre cazurile investigate a fost folosită metadona pentru otrăvirea victimelor.

Poliția a precizat că serviciile secrete ruse recrutează minore pentru comiterea unor infracțiuni prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, în special Telegram, dar și prin platforme de întâlniri și alte rețele sociale. Cea mai tânără persoană suspectată de uciderea unui militar avea 14 ani la momentul comiterii faptei.

În patru dintre dosarele penale, procurorii au aprobat rechizitoriile, iar cauzele se află în prezent pe rolul instanțelor de judecată. Un alt dosar a fost transferat de poliție către o altă instituție de aplicare a legii. În celelalte cazuri, anchetele penale sunt în desfășurare, iar anchetatorii continuă cercetările și expertizele criminalistice.

La începutul lunii octombrie, poliția a anunțat că o adolescentă de 14 ani din Rivne ar fi ucis, la ordinul serviciilor secrete ale Federației Ruse, un militar al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, minora i-ar fi pus mai întâi droguri în băutură, după care l-ar fi strangulat.

Autoritățile au transmis și la sfârșitul lunii octombrie că au reținut o adolescentă de 17 ani, suspectată că ar fi ajutat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) să otrăvească militari ucraineni.

Potrivit șefului interimar al Poliției Naționale, Maksîm Țuțkiridze, la momentul respectiv autoritățile aveau informații despre două persoane decedate.

Editor : M.I.