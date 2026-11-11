Live TV

Militari ucraineni, otrăviți la ordinul Rusiei. Șapte adolescente se află printre suspecții din anchetele privind 23 de decese

Data publicării:
Ukrainian soldiers conduct operations in Kharkiv
Detaliu al uniformei unui militar ucrainean. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Poliția ucraineană investighează 21 de dosare penale privind moartea a 23 de militari, uciși prin otrăvire deliberată. Printre suspecți se numără șapte adolescente care ar fi acționat la ordinele serviciilor secrete ruse.

Informațiile au fost publicate de Slidstvo.Info, pe baza unui răspuns transmis de Direcția Principală de Investigații a Poliției Naționale a Ucrainei la o solicitare de informații, relatează Ukrainska Pravda. Potrivit datelor furnizate de autorități, în 13 dintre cazurile investigate a fost folosită metadona pentru otrăvirea victimelor.

Poliția a precizat că serviciile secrete ruse recrutează minore pentru comiterea unor infracțiuni prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, în special Telegram, dar și prin platforme de întâlniri și alte rețele sociale. Cea mai tânără persoană suspectată de uciderea unui militar avea 14 ani la momentul comiterii faptei.

În patru dintre dosarele penale, procurorii au aprobat rechizitoriile, iar cauzele se află în prezent pe rolul instanțelor de judecată. Un alt dosar a fost transferat de poliție către o altă instituție de aplicare a legii. În celelalte cazuri, anchetele penale sunt în desfășurare, iar anchetatorii continuă cercetările și expertizele criminalistice.

La începutul lunii octombrie, poliția a anunțat că o adolescentă de 14 ani din Rivne ar fi ucis, la ordinul serviciilor secrete ale Federației Ruse, un militar al Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit anchetatorilor, minora i-ar fi pus mai întâi droguri în băutură, după care l-ar fi strangulat.

Autoritățile au transmis și la sfârșitul lunii octombrie că au reținut o adolescentă de 17 ani, suspectată că ar fi ajutat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) să otrăvească militari ucraineni.

Potrivit șefului interimar al Poliției Naționale, Maksîm Țuțkiridze, la momentul respectiv autoritățile aveau informații despre două persoane decedate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
2
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Președintele rus Vladimir Putin.
3
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
4
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
ovidiu vanghele
5
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Digi Sport
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin Meets Trump Envoys Witkoff and Kushner in Moscow
SUA cere un loc pentru Europa la negocierile de pace privind Ucraina. „Avem nevoie de mult mai multe discuții” (Politico)
barbat cu catuse la maini
Militar american, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
„Elementul surprinzător” la negocierile din Abu Dhabi. Comandor (r) Mateiu: „Ideea americanilor e naivă”
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
Prima rundă a negocierilor Rusia-Ucraina de la Abu Dhabi s-a încheiat. Jared Kushner spune că Putin ar fi pregătit pentru pace
nave comerciale nave marfuri Marea Neagra
Rusia susţine că a lovit două nave de mărfuri şi un petrolier în Marea Neagră
Recomandările redacţiei
drone ucrainene in depozit
Nicușor Dan, despre dronele produse împreună cu Ucraina: „Principala...
florin manole face declaratii
Ce spune ministrul Muncii despre negocierile pentru mărirea...
nicusor dan inquam octav ganea
Comentariul lui Nicușor Dan despre blana de șinșilă de la botezul...
florin manole octav ganea
Ce bani primesc pensionarii în decembrie și cât ar putea crește...
Ultimele știri
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Când se deschide Târgul de Crăciun din Sibiu: Unde poți vedea roata panoramică și „liftul fermecat”. Ce noutăți sunt pregătite în 2026
Nicușor Dan nu înțelege nemulțumirea societății față de întâlnirea oficialilor români cu Kimberly Guilfoyle la restaurantul Isoletta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pe care Universul le favorizează pe 11 noiembrie
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Au început negocierile! Dan Nistor e gata să plece de la U Cluj și să semneze cu clubul care vrea să devină o...
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Andrei Vochin avertizează: „Fotbalul românesc pierde copii acasă. Viitorul naționalei trebuie căutat și...
Adevărul
Scenariul lui Zelenski pentru Europa dacă Ucraina pierde sprijinul occidental. Ce riscuri ar putea apărea...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
Pro FM
Ce spunea Katy Perry despre Russell Brand înainte ca el să fie condamnat pentru viol. A părăsit-o printr-un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 1.000 de lei. Ce propune ministrul Daniel Zamfir
Newsweek
Casa de pensii, obligată să ofere mai mulți bani unor pensionari cu grupe de muncă. „Nu căutați scuze!”
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Nu ai timp să mergi la sală de trei ori pe săptămână? Un studiu arată cum poți obține rezultate asemănătoare...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...