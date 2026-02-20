Ministerul Apărării din Franța anunță crearea unui Laborator de robotică și Inteligență Artificială pentru Apărare

Două istituții de prestigiu din Franța au anunțat că vor colabora pentru lansarea unui Laborator de Robotică și IA pentru Apărare.

Înființată în 1741, Școala de ingineri constructori de nave regale a devenit, de-a lungul timpului, Școala Națională Superioară de Tehnici Avansate [ENSTA]. Dacă, în trecut, misiunea sa era de a forma ingineri în domeniul armamentului, la începutul anilor 1990 a deschis concursul de admitere pentru studenții civili... rămânând însă sub tutela Direcției Generale a Armamentului [DGA], scrie Zone Militaire.

În prezent, după ce s-a alăturat Institutului Politehnic din Paris, ENSTA numără 2 200 de studenți ingineri, 300 de doctoranzi, aproximativ 200 de profesori și, de acum, 12 laboratoare de cercetare, în urma acordului pe care tocmai l-a semnat cu Agenția ministerială pentru inteligența artificială în domeniul apărării [AMIAD] din cadrul Ministerului Apărării.

Citește și

UE ar putea solicita retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

Într-adevăr, pe 18 februarie, după ce au stabilit deja o cooperare în 2024, ENSTA și AMIAD au convenit să meargă mai departe, lansând Laboratorul de Robotică și IA pentru Apărare [LARIAD], cu ambiția de a-l transforma într-un „actor de referință pe scena națională și europeană în domeniul roboticii inteligente și colaborative”.

În detaliu, explică Ministerul Apărării, acest laborator comun va permite „dinamizarea” programelor lor de cercetare respective „prin explorarea și dezvoltarea de soluții de inteligență artificială adaptate navigației, colaborării și interacțiunii în sisteme robotice eterogene”.

AMIAD susține că noul laborator va contribui „în mod activ la progresul cercetării în domeniul roboticii prin publicații academice și contribuții open-source, creând în același timp un ecosistem de colaborare durabil, deschis parteneriatelor și valorificării tehnologice”.

În plus, această inițiativă va permite echipelor de cercetare să partajeze „platforme robotice, mijloace de calcul sau zone de experimentare prezente pe cele două campusuri ale ENSTA din Paris-Saclay și Brest”. Cu toate acestea, Ministerul Apărării nu precizează dacă LARIAD va avea acces la supercalculatorul clasificat ASGARD, inaugurat în septembrie anul trecut la Mont Valérien.

Citește și

Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție

Editor : Sebastian Eduard