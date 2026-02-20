Live TV

Ministerul Apărării din Franța anunță crearea unui Laborator de robotică și Inteligență Artificială pentru Apărare

Data publicării:
Războiul viitorului
Foto: Profimedia

Două istituții de prestigiu din Franța au anunțat că vor colabora pentru lansarea unui Laborator de Robotică și IA pentru Apărare.

Înființată în 1741, Școala de ingineri constructori de nave regale a devenit, de-a lungul timpului, Școala Națională Superioară de Tehnici Avansate [ENSTA]. Dacă, în trecut, misiunea sa era de a forma ingineri în domeniul armamentului, la începutul anilor 1990 a deschis concursul de admitere pentru studenții civili... rămânând însă sub tutela Direcției Generale a Armamentului [DGA], scrie Zone Militaire.

În prezent, după ce s-a alăturat Institutului Politehnic din Paris, ENSTA numără 2 200 de studenți ingineri, 300 de doctoranzi, aproximativ 200 de profesori și, de acum, 12 laboratoare de cercetare, în urma acordului pe care tocmai l-a semnat cu Agenția ministerială pentru inteligența artificială în domeniul apărării [AMIAD] din cadrul Ministerului Apărării.

Citește și

UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

Într-adevăr, pe 18 februarie, după ce au stabilit deja o cooperare în 2024, ENSTA și AMIAD au convenit să meargă mai departe, lansând Laboratorul de Robotică și IA pentru Apărare [LARIAD], cu ambiția de a-l transforma într-un „actor de referință pe scena națională și europeană în domeniul roboticii inteligente și colaborative”.

În detaliu, explică Ministerul Apărării, acest laborator comun va permite „dinamizarea” programelor lor de cercetare respective „prin explorarea și dezvoltarea de soluții de inteligență artificială adaptate navigației, colaborării și interacțiunii în sisteme robotice eterogene”.

AMIAD susține că noul laborator va contribui „în mod activ la progresul cercetării în domeniul roboticii prin publicații academice și contribuții open-source, creând în același timp un ecosistem de colaborare durabil, deschis parteneriatelor și valorificării tehnologice”.

În plus, această inițiativă va permite echipelor de cercetare să partajeze „platforme robotice, mijloace de calcul sau zone de experimentare prezente pe cele două campusuri ale ENSTA din Paris-Saclay și Brest”. Cu toate acestea, Ministerul Apărării nu precizează dacă LARIAD va avea acces la supercalculatorul clasificat ASGARD, inaugurat în septembrie anul trecut la Mont Valérien.

Citește și

Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
3
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
5
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Digi Sport
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Portavionul Charles de Gaulle
Portavionul francez Charles de Gaulle a fost desfăşurat în Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, anunţă Parisul
E5 Group Meeting In Poland, Kraków - 20 Feb 2026
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”
photo-collage.png (68)
Scandal între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni după crima de la Lyon: „Să-și vadă fiecare de treaba lui”
Avion de luptă F-35 / Tanc Abrams M1A1 / sistem Himars
Presiune din Est: Polonia le cere marilor puteri din Vest să investească mai mult în armament. Mesaj pentru trei țări europene
ilustrație cu avionul FCAS dezvoltat de Dassault Aviation și Airbus
Guvernul Germaniei neagă că va cumpăra aeronave F-35. Speculații după blocajul proiectului „superavionului” de 100 de miliarde de euro
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
Sahara
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească...
Donald Trump.
Tarifele lui Trump și decizia Curții Supreme: care sunt efectele și...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
Ultimele știri
Bucureștiul, plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților
Donald Trump îi îndeamnă pe liderii Iranului să negocieze „un acord echitabil”: „Îmi pare rău pentru popor. Au trăit într-un iad”
Încă o lovitură pentru Andrew: Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care să fie eliminat din linia de succesiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Congress approves measures against Trump's tariffs
Poziția anti-Trump aduce câștiguri interne pentru Pedro Sanchez, dar pune la încercare relațiile strategice...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...