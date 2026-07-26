Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Spania din cauza incendiilor de vegetație. Zonele vizate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei - Comunitatea autonomă valenciană că autorităţile locale au instituit un cod roşu de risc de incendii de vegetaţie.

Potrivit unui comunicat transmis duminică de MAE, la acest moment sunt înregistrate incendii de vegetaţie de amploare în Vall d'Uixo, provincia Castellon.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de autorităţile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://valencia.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : I.B.