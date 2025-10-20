Live TV

Miniștrii de externe ai UE discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina. La Consiliul Afaceri Externe participă și Oana Țoiu

consiliul afaceri externe ue
Foto: consilium.europa.eu
Din articol
Relaţiile dintre UE şi regiunea Indo-Pacific Războiul din Gaza, discutat în Consiliu

Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 20 octombrie, la Luxemburg, pe agendă, aflându-se războiul din Ucraina, Orientul Mijlociu sau relaţiile UE-regiunea Indo-Pacific. Reuniunea va fi prezidată de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas. Și ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ia parte luni la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene.

Agenda Consiliului Afaceri Externe (CAE) va include: agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia din Orientul Mijlociu şi relaţiile UE - Indo - Pacific, a informat MAE.

La secţiunea Afaceri curente, vor fi abordate evoluţiile recente din Republica Moldova, situaţia din Georgia şi evoluţiile din Sudan. În marja reuniunii CAE, va avea loc şi o întâlnire informală pe tema metodelor de lucru, cu scopul de a întări prezenţa UE în plan global, printr-un proces decizional mai eficient, a precizat un comunicat al Ministerului de Externe.

Oana Ţoiu va participa şi la Reuniunea ministerială privind securitatea şi conectivitatea interregională, cu o agendă axată pe cooperarea în regiunea Mării Negre. 

Ca de obicei, discuţia despre războiul din Ucraina va fi precedată de un schimb informal de opinii prin videoconferinţă cu ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha. Uniunea Europeană a fost încă de la început alături de Ucraina, care îşi exercită dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune la scară largă al Rusiei, se arată pe site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

UE a adoptat sancţiuni fără precedent împotriva Rusiei, sprijinind în acelaşi timp economia, armata şi societatea Ucrainei. Cele mai recente sancţiuni împotriva Rusiei constau în adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancţiuni, la 18 iulie 2025. Sancţiunile includ: reducerea plafonului preţului petrolului la 47,6 dolari pe baril, interzicerea accesului în port pentru mai multe nave din flota fantomă a lui Putin şi interzicerea tranzacţiilor legate de Nord Stream 1 şi 2, sancţiuni împotriva a 14 persoane fizice şi 41 de entităţi.

Relaţiile dintre UE şi regiunea Indo-Pacific

Cu privire la relaţiile dintre UE şi regiunea Indo-Pacific, se aşteaptă adoptarea a două seturi de concluzii cu privire la India şi la Indo-Pacific. În septembrie 2021 a fost lansată Strategia UE pentru cooperare în regiunea Indo-Pacific, ce se doreşte a fi cadrul care modelează angajamentul Uniunii Europene faţă de regiunea Indo-Pacific, care se întinde de la coasta de est a Africii până la insulele Pacificului. Regiunea indo-pacifică are o importanţă strategică cheie pentru UE, atât din punct de vedere economic, cât şi geopolitic, conform https://www.eeas.europa.eu/.

Războiul din Gaza, discutat în Consiliu


Nu în ultimul rând, reuniunea CAE va aborda situaţia din Orientul Mjlociu din perspectiva ultimelor evoluţii. La 13 octombrie 2025, preşedintele american, Donald Trump, şi liderii altor trei ţări mediatoare au semnat un document privind încetarea focului în Fâşia Gaza dintre Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas în timpul unei ceremonii desfăşurate în Egipt, informează dpa. În aceeaşi zi, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, le-a mulţumit preşedintelui american, Donald J. Trump, şi celui egiptean, Abdel Fattah el-Sisi, pentru summitul păcii ce a avut loc la 13 octombrie.

Primele mele gânduri se îndreaptă către victimele terorismului din atacul din 7 octombrie şi către victimele civile ale războiului din Gaza. Toţi ostaticii israelieni în viaţă sunt acum liberi şi, în sfârşit, reuniţi cu familiile lor, după mai bine de doi ani de durere insuportabilă. Acesta este un moment de bucurie, speranţă şi sărbătoare. (...). Aş dori să-l felicit pe preşedintele Trump şi pe toţi mediatorii pentru succesul Planului de Pace. Acesta culminează eforturile comunităţii internaţionale în direcţia unui armistiţiu, a soluţiei cu două state şi a unei păci durabile între israelieni şi palestinieni. Uniunea Europeană este pe deplin angajată să se implice activ în implementarea acestui Plan de Pace, a spus Antonio Costa la 13 octombrie, conform https://www.consilium.europa.eu/.

Anterioara reuniune formală a Consiliului Afaceri Externe al UE a avut loc la 15 iulie 2025, discutându-se despre războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, Georgia, Mediterana etc, scrie site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

