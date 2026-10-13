Live TV

Ministrul apărării dintr-o țară UE: Europa trebuie să-și treacă producția de armament în „mod de război”. „Știm ce vorbim”

Data actualizării: Data publicării:
Tanc Challenger 2
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bugetul UE este „inacceptabil”

Europa nu poate „rămâne adormită” în fața ritmului de producție de armament al Rusiei. Ea trebuie să se pregătească să „apere civilizația”, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al apărării.

Este un moment în care perioada de pace s-a încheiat și continentul trebuie „să se pregătească să-și apere civilizația”, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz marți, în marja Forumului de Securitate de la Varșovia, scrie TVP World.

Rusia a cheltuit aproximativ 7,5% din PIB-ul său pe cheltuieli militare în 2025, potrivit unei analize realizate de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, și a produs aproximativ șapte milioane de muniții de artilerie, mortiere, tancuri și rachete, arată datele Serviciului de Informații Externe din Estonia.

În schimb, cheltuielile totale de apărare ale tuturor statelor membre ale UE din anul trecut au fost estimate la 2,2% din PIB-ul combinat, potrivit unui raport al UE care a ajuns în presă, citat de Euronews.

Același raport estimează producția de muniție a tuturor celor 27 de state membre ale UE, plus Norvegia, la două milioane de obuze de artilerie în acest an.

Bugetul UE este „inacceptabil”

În cadrul unei conferințe de presă comune cu comisarul UE pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, Kosiniak-Kamysz a pledat pentru consolidarea imediată a capacității industriei europene de apărare, pentru a preveni costuri mai mari în viitor.

Ministrul apărării a afirmat că Varșovia insistă pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare și securitate în bugetul UE, calificând propunerile actuale ale președinției irlandeze drept „inacceptabile” pentru Polonia.

„Înțeleg că Irlanda este o țară neutră, situată departe, pe o insulă, și nu simte aceste amenințări [din partea Rusiei], dar rolul președinției este să asculte vocea celor care simt amenințările, precum și vocea noastră fermă”, a spus Kosiniak-Kamysz, adăugând că această chestiune a constituit punctul de plecare al discuțiilor sale cu Kubilius.

Irlanda, care deține președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE, a prezentat sâmbătă o propunere de buget pentru perioada 2028–2034 care prevede o reducere de 8% a cheltuielilor în comparație cu planul Comisiei Europene și reduce cu aproximativ 13% rubrica bugetară mai largă dedicată competitivității, prosperității și securității.

Kosiniak-Kamysz a subliniat că, sub conducerea lui Kubilius, finanțarea apărării la nivelul UE a „crescut radical”, dar a afirmat că aceasta trebuie majorată și mai mult, susținând că „a sosit momentul” ca Europa să-și multiplice producția în domeniul apărării, întrucât neîndeplinirea acestui obiectiv nu numai că ar genera costuri mai mari în viitor, ci ar afecta și perspectivele generațiilor viitoare.

„Polonia a trecut deja prin asta”, a spus el. „Așa că știm despre ce vorbim.”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
caii sălbatici
3
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
actorul rj mitte rade
4
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca Niculescu: „Nu este...
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
Digi Sport
A izbucnit scandalul: trei rusoaice n-au fost lăsate să intre în țară! Moscova a ”explodat”: ”Ordin de sus, de la UE”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pasaport rusesc profimedia-0564168005
Trei gimnaste importante ale Rusiei nu au primit viză de intrare în Olanda, pentru Campionatele Mondiale
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Acordul lui Trump cu Rusia pentru livrări de motorină acoperă doar zece zile din consumul SUA şi nu va reduce semnificativ preţurile
Suspect atantat Polonia
Explozibil găsit la suspectul care plănuia un atentat împotriva premierului polonez Donald Tusk: ce au descoperit anchetatorii
ofiter fsb gettyimages
Un jurnalist japonez suspectat de spionaj a fost reținut de FSB în insula Sahalin, „ilegal ocupată de Rusia”
Romanian Navy frigate "King Ferdinand" (R), a Bulgarian war ship (C) and Romanian corvette "Admiral Barbuneanu" (L) march on the Black Sea during "Sea Shield 24" exercise April 16, 2024
Două nave comerciale, lovite de drone în largul Bulgariei: una s-a scufundat. Rumen Radev a vorbit cu Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
Romania Election
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor...
donald trump profimedia
Cum justifică Donald Trump încălcarea armistițiului energetic de...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
Culisele social-democrate: PSD, între frica de răspundere și dorința...
Vatican, Rome: Pope Leo XIV During His Weekly General Audience In St. Peter's Square
Operația papei Leon a decurs bine și conform așteptărilor, anunță...
Ultimele știri
Scandal la Sfânta Parascheva: mai multe persoane au încercat să treacă în față și au devenit recalcitrante. Amenzile date de jandarmi
Sorin Grindeanu, despre o amenințare a lui Nicușor Dan privind anticipatele: „N-am văzut. A fost vreun anunţ de la Preşedinţie?”
Recordul unui rover: Perseverance a parcurs cea mai mare distanță pe Marte. Reușita anterioară aparținea robotulului Opportunity
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Claudia Pătrășcanu, mărturisire dureroasă despre fiul ei de 9 ani. De aproape patru luni nu-l mai are acasă...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Nicolae Dică e așteptat să semneze! Echipa care îl dorește insistent pe banca tehnică. Exclusiv
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
„Noul Rrahmani”. Filip Stojilkovic, analizat în detaliu de foști mari fotbaliști ai naționalei
Adevărul
„Ne-au măcelărit!”. Candidații pentru posturile de director de școală, surprinși de subiectele de la prima...
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FRF l-a ales pe Adrian Mutu și au început negocierile!
Pro FM
Cine a moștenit, de fapt, averea lui John Lennon? Fiul artistului face dezvăluiri neașteptate după 46 de ani
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Transformarea în Jack Nicholson e aproape completă". Val de reacții după ce Leo DiCaprio a apărut fără...
Adevarul
Reacția lui Ponta după ce Călin Georgescu a obținut arestul la domiciliu
Newsweek
Pare parchet de lux, dar costă mult mai puțin. Materialul care revine în tendințe la sfârșitul anului 2026
Digi FM
Prințul Harry, mărturisire neașteptată despre perioada în care a plecat din Marea Britanie cu Meghan Markle...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
4 animale care par să păcălească moartea. Unele își pot regenera corpul, iar altele supraviețuiesc la...
Film Now
Uma Thurman, în rochie-sacou și pantofi cu toc pe covorul roșu. A făcut furori la premiera noului sezon...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro