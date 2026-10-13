Ministrul apărării dintr-o țară UE: Europa trebuie să-și treacă producția de armament în „mod de război”. „Știm ce vorbim”

Europa nu poate „rămâne adormită” în fața ritmului de producție de armament al Rusiei. Ea trebuie să se pregătească să „apere civilizația”, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul polonez al apărării.

Este un moment în care perioada de pace s-a încheiat și continentul trebuie „să se pregătească să-și apere civilizația”, a declarat Władysław Kosiniak-Kamysz marți, în marja Forumului de Securitate de la Varșovia, scrie TVP World.

Rusia a cheltuit aproximativ 7,5% din PIB-ul său pe cheltuieli militare în 2025, potrivit unei analize realizate de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, și a produs aproximativ șapte milioane de muniții de artilerie, mortiere, tancuri și rachete, arată datele Serviciului de Informații Externe din Estonia.

În schimb, cheltuielile totale de apărare ale tuturor statelor membre ale UE din anul trecut au fost estimate la 2,2% din PIB-ul combinat, potrivit unui raport al UE care a ajuns în presă, citat de Euronews.

Același raport estimează producția de muniție a tuturor celor 27 de state membre ale UE, plus Norvegia, la două milioane de obuze de artilerie în acest an.

Bugetul UE este „inacceptabil”

În cadrul unei conferințe de presă comune cu comisarul UE pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, Kosiniak-Kamysz a pledat pentru consolidarea imediată a capacității industriei europene de apărare, pentru a preveni costuri mai mari în viitor.

Ministrul apărării a afirmat că Varșovia insistă pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare și securitate în bugetul UE, calificând propunerile actuale ale președinției irlandeze drept „inacceptabile” pentru Polonia.

„Înțeleg că Irlanda este o țară neutră, situată departe, pe o insulă, și nu simte aceste amenințări [din partea Rusiei], dar rolul președinției este să asculte vocea celor care simt amenințările, precum și vocea noastră fermă”, a spus Kosiniak-Kamysz, adăugând că această chestiune a constituit punctul de plecare al discuțiilor sale cu Kubilius.

Irlanda, care deține președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE, a prezentat sâmbătă o propunere de buget pentru perioada 2028–2034 care prevede o reducere de 8% a cheltuielilor în comparație cu planul Comisiei Europene și reduce cu aproximativ 13% rubrica bugetară mai largă dedicată competitivității, prosperității și securității.

Kosiniak-Kamysz a subliniat că, sub conducerea lui Kubilius, finanțarea apărării la nivelul UE a „crescut radical”, dar a afirmat că aceasta trebuie majorată și mai mult, susținând că „a sosit momentul” ca Europa să-și multiplice producția în domeniul apărării, întrucât neîndeplinirea acestui obiectiv nu numai că ar genera costuri mai mari în viitor, ci ar afecta și perspectivele generațiilor viitoare.

„Polonia a trecut deja prin asta”, a spus el. „Așa că știm despre ce vorbim.”

Editor : Sebastian Eduard