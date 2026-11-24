România cere Uniunii Europene să permită companiilor americane din industria de apărare să participe la programele finanțate prin următorul buget multianual al blocului comunitar. Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, susține că Europa are nevoie de tehnologia militară americană și avertizează că restricțiile geografice ar putea limita accesul la echipamente esențiale. Într-un interviu acordat Politico, oficialul a vorbit și despre posibilitatea ca România să transfere Ucrainei rachete interceptoare Patriot, în schimbul unor livrări viitoare din SUA, dar și despre suplimentarea trupelor americane staționate pe teritoriul țării.

„Avem nevoie de tehnologia americană în Europa și, din punctul meu de vedere, ar trebui să identificăm modalități de colaborare și de a asigura prezența americană”, a declarat Oprea pentru Politico.

Poziția României readuce în discuție o dilemă importantă pentru politica europeană de apărare: dacă statele membre ar trebui să prioritizeze achizițiile de la producătorii europeni, pentru a consolida industria de apărare a UE, sau să permită un acces mai larg companiilor din afara blocului comunitar, în special celor americane, pentru a accelera înzestrarea militară și a obține echipamente performante.

Demersul Bucureștiului face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a securității României, care include menținerea și suplimentarea prezenței militare americane, întărirea securității în Marea Neagră și sprijinirea Ucrainei.

Discuția privind participarea companiilor americane la programele europene de înarmare are loc în contextul tensiunilor dintre Washington și Bruxelles. Administrația americană critică restricțiile impuse firmelor din afara UE, în timp ce instituțiile europene încearcă să direcționeze o parte cât mai mare din investițiile în apărare către producătorii locali.

România vrea mai mulți militari americani pe teritoriul său

Săptămâna trecută, subsecretarul american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby, le-a transmis miniștrilor europeni ai Apărării că Washingtonul se opune excluderii companiilor americane de la competiția de pe piețele europene. Oficialul a argumentat că contribuabilii americani ar trebui să primească o compensație pentru protecția oferită de Statele Unite Europei.

În prezent, programul european SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, destinat finanțării achizițiilor de armament prin împrumuturi, limitează la 35% participarea componentelor provenite din țări terțe. România beneficiază de o alocare de 16,7 miliarde de euro, una dintre cele mai mari din cadrul programului.

Următoarea dispută privește aplicarea unor restricții similare celor peste 100 de miliarde de euro propuse pentru cheltuielile de apărare și spațiu în următorul buget multianual al UE, precum și revizuirea normelor privind achizițiile publice în domeniul apărării.

Ministrul român al Apărării susține că firmele americane ar trebui să aibă acces la aceste finanțări. „Considerăm că aceste restricții geografice nu ar trebui să se aplice”, a declarat și Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, viceministrul polonez al Apărării, pentru Politico.

Franța și alte state susțin consolidarea achizițiilor europene, în timp ce Polonia și țările de pe flancul estic sunt mai deschise participării companiilor din afara Uniunii.

Bucureștiul încearcă, în paralel, să consolideze prezența militară americană în România. În prezent, aproximativ 1.000 de militari americani sunt staționați pe teritoriul țării, iar Ștefan-Radu Oprea a declarat că i-a transmis subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby, că România își dorește suplimentarea efectivelor.

Ministrul a afirmat că Bucureștiul a propus inclusiv posibilitatea împărțirii costurilor de staționare a trupelor cu Washingtonul.

„Prezența Statelor Unite, în special pentru România, este importantă”, a spus Oprea, exprimându-și speranța că administrația americană înțelege mai bine amenințările de securitate din regiunea Mării Negre.

Statele Unite pregătesc o revizuire a dispozitivului militar din Europa, care urmează să fie publicată la începutul lunii viitoare.

Avertisment privind securitatea în Marea Neagră

Ministrul Apărării a descris amenințările din regiunea Mării Negre drept inacceptabile. Potrivit datelor prezentate de acesta, cel puțin 570 de nave au fost atacate în regiune în acest an, iar România s-a confruntat, din ianuarie, cu 118 incidente legate de drone și mine marine în apropierea granițelor. De asemenea, avioanele de vânătoare au fost mobilizate de 96 de ori ca răspuns la incidente.

România a solicitat aliaților NATO echipamente de apărare, inclusiv sisteme antidronă, în cadrul unei reuniuni speciale organizate luna trecută, însă o parte dintre livrări nu au ajuns încă.

Bucureștiul pregătește și lansarea, împreună cu Bulgaria, a unui centru maritim susținut de Uniunea Europeană, destinat consolidării supravegherii în Marea Neagră. Potrivit lui Oprea, centrul ar urma să devină operațional cel târziu la începutul anului viitor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în această lună o finanțare de 50 de milioane de euro pentru proiect. Ministrul român consideră că ar fi util și un mecanism european de coordonare pentru achiziționarea echipamentelor de rezervă.

România ia în calcul transferul unor rachete Patriot către Ucraina

România a convenit luna trecută cu Turcia și Bulgaria să consolideze măsurile de avertizare timpurie și coordonarea navală. Cooperarea ar putea conduce, în viitor, la intensificarea patrulelor comune. Cele trei state urmează să discute din nou subiectul luna viitoare, la Ankara, și în ianuarie, la București.

Oprea a subliniat și importanța restabilirii traficului comercial maritim pentru economia Ucrainei. Kievul a avertizat că ar putea fi nevoit să reducă la jumătate recolta de cereale de anul viitor dacă porturile sale de la Marea Neagră rămân închise.

„Cu mai puțin comerț, mai puține nave, economia ucraineană nu va putea să se susțină”, a avertizat ministrul.

Un alt subiect abordat de ministrul Apărării a fost posibilitatea transferării către Ucraina a unor rachete interceptoare Patriot PAC-3, de care armata ucraineană are nevoie pentru consolidarea apărării aeriene.

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România se numără printre cele șapte state europene care dețin astfel de rachete, fabricate în Statele Unite. Oprea a declarat că Bucureștiul este deschis, în principiu, posibilității de a transfera o parte din stocurile actuale către Kiev, în schimbul unor livrări viitoare de rachete PAC-3 din partea SUA.

„Discutăm cu Ucraina, discutăm cu partenerii noștri europeni și discutăm, de asemenea, cu Statele Unite. Intenția tuturor este de a găsi o soluție”, a declarat ministrul Apărării pentru Politico.

Editor : C.A.