Ministrul apărării polonez sprijină ideea privind dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării: „Acţiune, nu dezbateri lungi”

Ministrul apărării polonez, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, şi-a exprimat sprijinul ferm pentru dezvoltarea capacităţilor nucleare militare ale ţării sale, în armonie cu declaraţiile făcute duminică de preşedintele Karol Nawrocki.

În timpul unei conferinţe de presă desfăşurate luni la Cracovia (sudul Poloniei), Kosiniak-Kamysz a declarat că, într-o chestiune atât de sensibilă, „este mai bine să facem mai mult şi să vorbim mai puţin” şi a afirmat că este „esenţial” să se lucreze la dezvoltarea armelor nucleare, o chestiune care „necesită diligenţă, hotărâre şi acţiune, nu dezbateri lungi”.

Prin aceste declaraţii, ministrul polonez a fost pe aceeaşi lungime de undă cu preşedintele Nawrocki, care a afirmat duminică într-un interviu televizat că este un „susţinător ferm al aderării Poloniei la un program nuclear” pentru a „garanta securitatea naţională împotriva unei Rusii agresive şi imperialiste”.

Nawrocki a îndemnat Polonia să „înceapă să acţioneze” pentru a dezvolta un „potenţial nuclear polonez” în conformitate cu reglementările internaţionale şi în coordonare cu NATO.

Polonia a aderat la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare în 1968.

Tusk, schimbare de poziție

La rândul său, prim-ministrul Donald Tusk a trecut recent de la o poziţie prudentă, care l-a făcut să descrie posibilitatea deţinerii de arme nucleare ca fiind „disproporţionată” în 2024, la „evaluarea celor mai avansate capabilităţi, inclusiv a celor nucleare”, în urmă cu câteva luni.

Tusk a mers chiar până acolo încât a sugerat că dezvoltarea unui „arsenal nuclear propriu” ar putea fi preferabilă în locul dependenţei de alte ţări.

Armata poloneză a fost mult timp deschisă participării la un program de partajare nucleară (nuclear sharing, desfăşurarea de arme nucleare din ţări terţe pe teritoriul polonez), în cadrul NATO.

Din 2023, Adunarea de Securitate Naţională poloneză şi-a exprimat interesul pentru adaptarea avioanelor sale de vânătoare americane F-35 pentru a putea transporta arme nucleare.

Dezbaterea din Polonia despre o viitoare dezvoltare a propriilor arme nucleare a fost reaprinsă în urma Conferinţei de Securitate de la Munchen (care a avut loc weekendul trecut), în timpul căreia cancelarul german Friedrich Merz a dezvăluit că a început discuţiile cu preşedintele francez Emmanuel Macron privind crearea unui factor de descurajare nuclear european.

