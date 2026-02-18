Ministrul belgian al Apărării către Merz: „Te-aș ruga să taci din gură”. Subiectul care l-a enervat pe Theo Francken

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre anumite teme sensibile. „Te-aș ruga să taci din gură” a fost reacția sa la un interviu dat, recent de cancelarul german.

„În ceea ce privește descurajarea nucleară, chiar nu înțeleg de ce liderii europeni sunt atât de vorbăreți. Nu este înțelept. Te-aș ruga să taci din gură”, a postat el pe X, ca răspuns la un interviu podcast cu cancelarul german Friedrich Merz, scrie Politico.

Ce a spus Merz în interviu

În interviu, liderul german a exclus dezvoltarea unei forțe de descurajare nucleară proprii, dar a afirmat că avioanele de vânătoare germane ar putea transporta arme nucleare franceze și britanice. Germania și Belgia fac parte din acordul de partajare nucleară al SUA, iar forțele aeriene ale acestor țări pot transporta bombe nucleare americane.

Comentariile lui Merz și Francken vin în contextul în care discuțiile despre o forță nucleară europeană de descurajare se intensifică înaintea discursului președintelui francez Emmanuel Macron despre rolul armelor atomice ale Franței în securitatea Europei, așteptat pe 2 martie.

Ministrul belgian al apărării a interpretat, de asemenea, comentariile negative ale lui Merz cu privire la avionul de vânătoare Future Combat Air System, dezvoltat de Germania, Spania și Franța, ca o condamnare la moarte a programului.

„FCAS este mort, potrivit cancelarului german în acest podcast. Nu va exista un avion de vânătoare franco-german de generația a șasea. Belgia a fost observator în program. Ne vom reevalua poziția”, a spus Francken.

Editor : Sebastian Eduard