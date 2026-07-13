Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu înalți oficiali, în timp ce analizează cine ar trebui să conducă următorul guvern de război al țării, în urma demisiei prim-ministrului Yulia Sviridenko.

Sviridenko a confirmat duminică că demisionează după mai puțin de un an de mandat, în timp ce Zelenski a anunțat o reorganizare majoră a guvernului, pe care a descris-o drept o „reînnoire” a echipei sale de vârf, menită să o alinieze la o „strategie politică actualizată”.

Nu a fost desemnat oficial niciun succesor, dar duminică Zelenski a avut întâlniri separate cu ministrul Energiei, Denys Shmyhal, ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, ministrul de Interne, Ihor Klymenko, primarul orașului Harkiv, Ihor Terekhov, și cu Serhii Koretskyi, directorul general al companiei de stat ucrainene de petrol și gaze Naftogaz.

Koretski: omul momentului în domeniul energiei

Koretskyi conduce importanta companie de stat Naftogaz din 2025, iar anterior a condus Ukrnafta, cel mai mare producător de petrol din Ucraina. Unele surse sugerează că el este favoritul pentru a deveni următorul prim-ministru.

În vârstă de 48 de ani, acesta activează de peste două decenii în industria energetică, având experiență în producția de petrol, rafinare, comercializare cu amănuntul și management corporativ. Spre deosebire de ceilalți candidați menționați, el are puțină experiență în politica națională.

Profilul său a câștigat în importanță pe măsură ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice. Naftogaz a declarat în luna mai că instalațiile sale au fost atacate de 96 de ori de la începutul anului 2026.

După ce s-a întâlnit cu el duminică, Zelenski a lăudat „conducerea eficientă” a lui Koretskyi la Naftogaz și Ukrnafta, afirmând că ambele companii „au atins indicatorii naționali de performanță vizați”, apărând în același timp interesele naționale ale Ucrainei într-un „sector extrem de complex, în care se intersectează numeroase interese”.

Fedorov: Specialistul cu experiență în domeniul tehnologiei

Ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, este unul dintre cei mai vechi aliați politici ai lui Zelenski și și-a construit reputația în domeniul administrației digitale, al dronelor și al tehnologiei militare.

Fedorov a intrat în guvern în 2019 în calitate de ministru al transformării digitale. După invazia pe scară largă a Rusiei, el s-a implicat din ce în ce mai mult în achiziționarea de drone, în tehnologia de luptă și în cooperarea dintre armată și sectorul ucrainean al tehnologiei de apărare, aflat în plină expansiune.

Zelenski a declarat că Fedorov a prezentat un raport privind sarcinile deja îndeplinite în sectorul apărării și privind schimbările organizaționale suplimentare și acordurile cu partenerii străini care erau necesare.

Shmihal: o figură cunoscută

Ministrul Energiei, Denis Shmyhal, este predecesorul direct al lui Svyrydenko și a ocupat funcția de prim-ministru timp de peste cinci ani, ceea ce îl face cel mai longeviv șef de guvern al Ucrainei de la obținerea independenței.

În vârstă de 50 de ani, acesta a devenit prim-ministru în martie 2020 și a rămas în funcție pe durata pandemiei de COVID-19 și a primilor trei ani ai invaziei pe scară largă a Rusiei.

El și-a prezentat demisia în iulie 2025, în cadrul unei reorganizări guvernamentale mai ample inițiate de Zelenski, și a primit o altă funcție de rang înalt în cabinet. La acea vreme, Zelenski a declarat că remanierea avea ca scop consolidarea gestionării economice și militare a Ucrainei în timpul războiului.

Terekhov: Primarul de pe linia frontului

Ihor Terekhov, în vârstă de 59 de ani, ocupă funcția de primar al orașului Harkiv, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, din 2021 și a condus orașul în timpul unora dintre cele mai intense bombardamente rusești din timpul războiului.

Harkiv se află în apropierea graniței cu Rusia și a fost ținta repetată a rachetelor, dronelor și bombelor ghidate. Terekhov a coordonat operațiunile de intervenție în situații de urgență, reparațiile clădirilor avariate și eforturile de menținere a alimentării cu energie electrică, a încălzirii și a transportului public.

Spre deosebire de unii dintre ceilalți potențiali candidați, el nu a deținut o funcție de conducere în cadrul guvernului național. Experiența sa a fost, în schimb, modelată de gestionarea unui mare oraș de pe linia frontului, supus unei presiuni militare zilnice.

După întâlnirea lor, Zelenski a declarat că provocările cu care se confruntă Harkov sunt „extrem de grave” și a lăudat serviciile orașului pentru reacția rapidă, afirmând că „locuitorii din Harkov primesc asistența de care au nevoie”.

Klimenko: șeful poliției din Ucraina

Ihor Klymenko, în vârstă de 53 de ani, a avut o carieră remarcabilă în domeniul aplicării legii, ajungând la rangul de general-șef al poliției din Ucraina, înainte de a intra în politică.

A fost numit la conducerea Ministerului de Interne în 2023 și coordonează în prezent Poliția Națională a Ucrainei, Garda Națională, Serviciul de Pază a Frontierelor și Serviciul Național de Urgență.

Aceste agenții joacă un rol central în răspunsul la atacurile rusești, salvarea civililor, protejarea infrastructurii critice și menținerea securității pe întreg teritoriul țării.

În cadrul întâlnirii de duminică, Zelenski le-a mulțumit lui Klymenko și personalului Ministerului de Interne care „lucrează cu adevărat non-stop” pentru a proteja Ucraina și poporul său.

Ce urmează pentru Sviridenko?

Sviridenko, în vârstă de 39 de ani, a fost numită prim-ministru în iulie 2025, după ce a ocupat funcțiile de prim-viceprim-ministru și ministru al economiei.

Considerată una dintre cele mai de încredere persoane din echipa economică a lui Zelenski, ea a jucat un rol principal în negocierea unui acord istoric privind mineralele cu Statele Unite, care a contribuit la refacerea relațiilor cu Washingtonul după o dispută publică între Zelenski și președintele american Donald Trump, transmite TVP.

De asemenea, ea a condus guvernul într-o iarnă marcată de atacuri intense ale Rusiei asupra infrastructurii de electricitate, încălzire și gaze a Ucrainei.

Zelenski a lăudat-o pentru „munca sa clară, constantă și eficientă în calitate de prim-ministru” și a declarat că i-a oferit „oportunitatea de a conduce un domeniu nou și important al relațiilor cu un partener-cheie”.

El nu a precizat despre ce funcție este vorba, dar surse sugerează că Sviridenko urma probabil să devină ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite.

Editor : A.R.