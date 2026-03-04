Ministrul de externe al Ungariei, în vizită la Moscova. Între necesitata aprovizionării cu energie și retorica electorală

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a sosit la Moscova pentru a se asigura că petrolul și gazele necesare pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei vor rămâne disponibile în timpul crizei.

Szijjártó a declarat într-un videoclip postat pe Facebook că războaiele din întreaga lume creează provocări extraordinare pentru securitatea națională și energetică a Ungariei.

„Războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu sunt două conflicte armate care provoacă îngrijorare în același timp. Ungaria dorește să rămână în afara oricăror războaie, iar pentru noi securitatea Ungariei și a poporului maghiar este întotdeauna pe primul loc”, a spus Szijjártó.

Szijjártó a afirmat că, pe de o parte, ucrainenii blochează aprovizionarea cu petrol prin conducta Druzhba, iar pe de altă parte, croații discută despre dreptul maghiarilor de a cumpăra petrol rusesc pe mare.

„Ca urmare a războiului din Iran, aprovizionarea maritimă globală cu petrol și gaze se confruntă cu provocări extraordinare din cauza închiderii Strâmtorii Hormuz, prin care trece o treime din comerțul mondial cu petrol.

În această situație, mă aflu aici, la Moscova, pentru a mă asigura că petrolul și gazul necesare pentru aprovizionarea cu energie a Ungariei vor rămâne disponibile în timpul crizei. Mă aflu aici pentru a asigura și a obține garanția că întreaga cantitate de petrol și gaze naturale necesare pentru securitatea energetică a țării noastre va fi livrată Ungariei, în ciuda circumstanțelor în schimbare și a crizei energetice globale, și la același preț la care rușii aprovizionează Ungaria”, a adăugat el.

Ministrul a folosit și retorica electorală, afirmând că nivelul facturilor la utilități ale gospodăriilor maghiare va depinde de aprovizionarea cu energie din Rusia.

„Dacă resursele energetice din Rusia nu ajung în Ungaria, atunci, din păcate, va trebui să renunțăm și la reducerea facturilor la utilități ale gospodăriilor”, a spus el.

