Ministrul german al Apărării Boris Pistorius a apreciat joi seară că a respinge invitaţia lansată anterior în cursul zilei de preşedintele rus Vladimir Putin europenilor ar fi „un semnal total inadecvat”, relatează vineri France Presse.

Ar fi vorba de discuţii exploratorii cu privire la participarea aliaţilor europeni ai Ucrainei la negocierile de pace.

„A refuza invitaţia Moscovei ar constitui un semnal total inadecvat”, a declarat Pistorius presei, în cadrul vizitei sale la Varşovia.

„Le-am propus europenilor să vină la Moscova. Şi după aceea vom decide în ce format să continuăm”, a afirmat preşedintele rus joi într-o conferinţă de presă susţinută la finalul întâlnirii cu omologii săi chinez, Xi Jinping, şi american, Donald Trump, în marginea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Shenzhen (China). În acest context, Putin a remarcat că „orice formă” de cooperare militară cu Ucraina ridică o „problemă”.

Kremlinul doreşte să lege sfârşitul războiului de o reconfigurare a arhitecturii de securitate europene, considerată ostilă de către Rusia pentru că se bazează în mare parte pe NATO. Europenii apreciază că ordinea continentală nu trebuie revizuită la cererea celui care a declanşat cel mai grav conflict în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Invitaţia lui Putin este „de salutat în toate privinţele”, a afirmat Pistorius. Cu toate acestea, a adăugat el, ceea ce contează în cele din urmă „nu sunt anunţurile sau invitaţiile, ci rezultatele”. „Trebuie să evităm mai ales ca acest lucru să ducă la o amânare constantă a termenelor, fără ca nimic să se schimbe în Ucraina”, a mai spus ministrul german al Apărării.

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Editor : A.M.G.