Ministrul german al Apărării îl critică pe Trump pentru că i-a „întins covorul roșu” lui Putin: „L-a întâmpinat ca pe un prieten”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, l-a criticat dur pe Donald Trump, acuzându-l pe liderul SUA că i-a transmis semnale greșite lui Vladimir Putin și că a slăbit poziția Ucrainei în război, relatează Politico.

În cadrul unui interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, cu ocazia a patru ani de la invazia rusă pe scară largă, social-democratul – cel mai popular politician german în sondajele recente – a declarat că președintele SUA a întărit încrederea liderului de la Kremlin prin angajamentul său excesiv de cordial.

„Din păcate, președintele american a influențat cursul războiului și încrederea în sine a lui Putin când i-a întins covorul roșu și l-a întâmpinat ca pe un prieten în Alaska, în timp ce, în același timp, s-a retras complet din sprijinul militar acordat Ucrainei”, a spus Pistorius.

Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska în august 2025, fără participarea vreunui reprezentant european, alimentând îngrijorarea pe continent că Washingtonul încearcă să pună capăt războiului fără niciun aport din partea Ucrainei sau a Europei. Cel de-al 47-lea președinte american și-a schimbat în repetate rânduri tonul cu privire la conflict și nu a emis nicio declarație publică în sprijinul Ucrainei pe 24 februarie, când s-au împlinit patru ani de la debutul conflictului.

Pistorius a criticat, de asemenea, Casa Albă pentru că a scos prea devreme din discuții aderarea Ucrainei la NATO.

„Președintele american a scos, din păcate și în mod inutil, aderarea la NATO din discuții foarte devreme. Aceasta ar fi fost o chestiune care ar fi putut fi folosită pentru a negocia alte aspecte”, a afirmat el.

Nu este prima dată când Pistorius critică modul în care Trump gestionează războiul din Ucraina. Într-un interviu acordat anul trecut postului de radio Deutschlandfunk, el a declarat că președintele american a „evaluat greșit” influența sa asupra lui Putin în negocierile de încetare a focului.

Ultimele sale declarații vin cu câteva zile înainte ca cancelarul german Friedrich Merz să se îndrepte spre Washington, unde a declarat într-un interviu că intenționează să prezinte o „poziție europeană comună” privind comerțul.

