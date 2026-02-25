Live TV

Ministrul german al Apărării îl critică pe Trump pentru că i-a „întins covorul roșu” lui Putin: „L-a întâmpinat ca pe un prieten”

Data publicării:
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, l-a criticat dur pe Donald Trump, acuzându-l pe liderul SUA că i-a transmis semnale greșite lui Vladimir Putin și că a slăbit poziția Ucrainei în război, relatează Politico.

În cadrul unui interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, cu ocazia a patru ani de la invazia rusă pe scară largă, social-democratul – cel mai popular politician german în sondajele recente – a declarat că președintele SUA a întărit încrederea liderului de la Kremlin prin angajamentul său excesiv de cordial.

„Din păcate, președintele american a influențat cursul războiului și încrederea în sine a lui Putin când i-a întins covorul roșu și l-a întâmpinat ca pe un prieten în Alaska, în timp ce, în același timp, s-a retras complet din sprijinul militar acordat Ucrainei”, a spus Pistorius.

Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska în august 2025, fără participarea vreunui reprezentant european, alimentând îngrijorarea pe continent că Washingtonul încearcă să pună capăt războiului fără niciun aport din partea Ucrainei sau a Europei. Cel de-al 47-lea președinte american și-a schimbat în repetate rânduri tonul cu privire la conflict și nu a emis nicio declarație publică în sprijinul Ucrainei pe 24 februarie, când s-au împlinit patru ani de la debutul conflictului.

Pistorius a criticat, de asemenea, Casa Albă pentru că a scos prea devreme din discuții aderarea Ucrainei la NATO.

„Președintele american a scos, din păcate și în mod inutil, aderarea la NATO din discuții foarte devreme. Aceasta ar fi fost o chestiune care ar fi putut fi folosită pentru a negocia alte aspecte”, a afirmat el.

Nu este prima dată când Pistorius critică modul în care Trump gestionează războiul din Ucraina. Într-un interviu acordat anul trecut postului de radio Deutschlandfunk, el a declarat că președintele american a „evaluat greșit” influența sa asupra lui Putin în negocierile de încetare a focului.

Ultimele sale declarații vin cu câteva zile înainte ca cancelarul german Friedrich Merz să se îndrepte spre Washington, unde a declarat într-un interviu că intenționează să prezinte o „poziție europeană comună” privind comerțul.

Citește și:

Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure”

Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de acuzații de minciuni, afirmații controversate și tirade xenofobe
robert de niro
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”
epstein cu donald
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Reacție dură de la Teheran: Trump, comparat cu nazistul Joseph Goebbels, după avertismentul din Congres privind rachetele iraniene
DC: U.S. President Trump Delivers State of the Union Address
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală
Recomandările redacţiei
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Viktor Orban
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au...
Ultimele știri
Raport: Fructe cu pesticide au fost identificate în mai multe județe. Ce produse sunt neconforme
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu 8,5% în ianuarie 2026, de peste patru ori față de media europeană
Interviul pentru șefia DIICOT. Antonia Diaconu: „Să ne întoarcem către esență, către dosarele de impact care pot să ia mai mult timp”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Profeţia lui Dumitru Dragomir despre calificarea FCSB-ului în play-off: “Dacă o să câştige acolo se califică”
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ultima căsnicie a durat 24 de zile!" La 44 de ani, a spus că nu se mai însoară niciodată
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...