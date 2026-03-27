Ministrul maghiar de Externe: „Ucraina tratează Ungaria ca pe o zonă de operaţiuni ale serviciilor de informații”

Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe.
Este complet inacceptabil ca Ucraina să fi transformat practic Ungaria într-o zonă de operaţiuni ale serviciilor de informaţii, în contextul apropierii alegerilor parlamentare din luna aprilie, a declarat ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, într-un mesaj video publicat pe Facebook, relatează MTI.

Potrivit unui comunicat al ministerului, şeful diplomaţiei ungare a calificat această situaţie drept un atac extrem de grav la adresa suveranităţii ţării.

„Avem de toate: un jurnalist maghiar care cooperează cu un serviciu de informaţii străin, interceptarea repetată a ministrului ungar de externe, instruirea informaticienilor Partidului Tisza de către ucraineni”, a enumerat acesta.

„Cred că toate acestea i-au convins chiar şi pe cei care aveau îndoieli că există într-adevăr o ingerinţă a serviciilor de informaţii străine în procesul electoral din Ungaria”, a adăugat ministrul.

El a subliniat importanţa scrutinului din 12 aprilie, afirmând că atunci trebuie luată o decizie care să asigure ca Ungaria să rămână o ţară a păcii şi securităţii.

„Nu vom permite serviciilor străine să impună interese externe în Ungaria, nu vom permite să fim atraşi în război, să fie aduşi migranţi sau să fie transferate resursele noastre către Ucraina. Pe 12 aprilie, fiecare trebuie să fie prezent la vot”, a concluzionat Péter Szijjártó.

Cum s-ar putea amesteca Moscova în alegerile din Ungaria. Peter Szijjarto, refugiu în Rusia dacă Fidesz pierde (presa)

Miercuri, şi ministrul Afacerilor Europene, János Bóka, a declarat că în Ungaria se desfăşoară o operaţiune coordonată a serviciilor externe de informaţii, care are ca scop influenţarea alegerilor şi aducerea la putere a partidului Tisza.

Conform demnitarului, în cadrul unei astfel de operaţiuni, agenţi străini care au activat anterior în Ungaria – reprezentând, între altele, interese ucrainene – s-ar fi infiltrat ulterior în partidul Tisza, inclusiv în sistemele informatice ale acestuia. Potrivit ministrului, în aceste condiţii, partidul Tisza nu mai poate fi considerat doar o „construcţie politică externă”, ci o formaţiune creată în cadrul unei operaţiuni de informaţii. El a subliniat că, în acest context, alegătorii din Ungaria ar avea de ales între un guvern naţional suveran şi un „guvern-marionetă”.

Washington Post, citând mai mulţi oficiali europeni actuali şi foşti din domeniul securităţii, a descoperit că guvernul maghiar condus de Viktor Orbán oferă de mult timp Moscovei acces la discuţiile sensibile din cadrul Uniunii Europene.

Ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, sună în mod regulat în pauzele reuniunilor Consiliului UE pentru a-i furniza omologului său rus, Serghei Lavrov, „rapoarte directe despre ceea ce s-a discutat” şi posibile soluţii, potrivit articolului din Washington Post.

Peter Szijjártó inițial a negat, apoi a spus că discută cu toți omologii săi din Rusia, Serbia, Israel, Statele Unite şi Turcia atât înainte, cât şi după reuniunile UE pe teme de politică externă, relatează Politico.

 

