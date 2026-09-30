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Ministrul polonez Radosław Sikorski: Putin nu ar trebui să fie tratat ca un oaspete binevenit la G20. „Eu nu i-aș strânge mâna”

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Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia
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Din articol
„Diplomația nu se desfășoară doar cu aliații și prietenii” Sikorski spune că nu i-ar strânge mâna lui Putin

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, spune că Vladimir Putin nu ar trebui tratat ca un oaspete binevenit la summitul G20 de la Miami, însă prezența liderului rus nu este un motiv pentru ca Polonia să boicoteze reuniunea. Sikorski afirmă că va participa la reuniunile G20, chiar dacă omologul său rus va fi prezent, și spune că nu i-ar strânge mâna lui Putin dacă cei doi s-ar întâlni. Statele Unite l-au invitat pe liderul rus la summitul din decembrie, iar Kremlinul analizează în continuare invitația, anunță Reuters.

„Statele Unite nu sunt, desigur, membre ale CPI, dar Vladimir Putin nu ar trebui tratat ca un oaspete binevenit atâta timp cât duce un război agresiv și colonial”, a declarat Sikorski pentru publicația poloneză Rzeczpospolita.

Președintele rus a fost invitat de Statele Unite la summitul G20 programat în decembrie, la Miami. Kremlinul a confirmat primirea invitației și a transmis că aceasta va fi analizată pe canale diplomatice.

Sikorski a precizat că o eventuală participare a lui Putin nu reprezintă un motiv suficient pentru ca Polonia să boicoteze reuniunea.

„Diplomația nu se desfășoară doar cu aliații și prietenii”

Polonia nu este membră a G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, însă a fost invitată de președintele american Donald Trump să participe la reuniunile din acest an.

Sikorski a declarat că intenționează să participe la reuniunea miniștrilor de Externe ai G20, programată pentru 30 și 31 octombrie, la Atlanta, indiferent dacă ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, va fi invitat.

„Diplomația este mai dificilă decât pare și uneori ne pune în situații incomode, dar trebuie să știm cum să le gestionăm”, a declarat Sikorski.

Ministrul polonez a subliniat că diplomația nu se desfășoară exclusiv între aliați și parteneri.

„Diplomația nu se desfășoară doar cu aliații și prietenii”, a spus el.

Sikorski spune că nu i-ar strânge mâna lui Putin

În cazul unei întâlniri directe cu Vladimir Putin, Sikorski a afirmat că nu ar da mâna cu liderul rus.

„Este vorba de un om împotriva căruia a fost emis un mandat de arestare de către Curtea Penală Internațională”, a declarat ministrul polonez. „Iar eu nu am obiceiul de a întreține relații strânse cu suspecții”, a adăugat Sikorski.

Declarațiile sale vin după ce premierul polonez Donald Tusk a spus că invitația adresată lui Putin ar putea contribui la un proces de pace, dar a avertizat că Moscova ar putea interpreta participarea la summit drept o încurajare pentru continuarea politicilor sale față de Ucraina.

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Editor : C.A.

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