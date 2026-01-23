Live TV

Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele”

Data publicării:
Vladimir Putin și Victor Orban în timpul conferinței de presă de la Budapesta
Victor Orban continuă să sfideze politica UE în privința relației cu Putin și face eforturi pentru a primi gaz la preț preferențial. Sursa: Profimedia Images

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a declarat că premierul Ungariei, Viktor Orban, exagerează capacitatea sa de a bloca viitorul european al Ucrainei. Replica intervine după ce Orban a promis să țină Ucraina în afara UE pentru 100 de ani.

Sibiha a răspuns la afirmațiile lui Orbán cu privire la un „plan secret” al Comisiei Europene de a sprijini Ucraina și aderarea acesteia la UE, precum și la afirmația sa că Ungaria nu va avea un parlament în următorii 100 de ani care să voteze pentru aderarea Ucrainei la UE.

„Acest plan este sortit eșecului, domnule prim-ministru. Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă ați fi dispus să-i donați toate organele. Și în ziua în care Ucraina va adera la UE, vom înrăma acest titlu în @ua_parliament (nr Parlamentul Ucrainei) pentru a ne aminti minciunile dumneavoastră în următorii 100 de ani!”, a scris Sibiha.

 

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE și Statele Unite sunt aproape de un acord privind un „plan de prosperitate” pentru Ucraina, bazat pe cinci piloni: productivitate, integrarea Ucrainei în piața UE, investiții, consolidarea coordonării donatorilor și reforme.

 

