Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, acuzat că distruge documente: declarațiile noului lider de la Budapesta, Peter Magyar

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Foto: Profimedia Images

Câştigătorul detaşat al alegerilor legislative de duminică din Ungaria, Peter Magyar, l-a acuzat luni pe ministrul de externe în exerciţiu, Peter Szijjarto, care îşi încheie mandatul, că distruge documente legate de sancţiunile Uniunii Europene la adresa Rusiei, relatează News.ro.

Viitorul prim-ministru şi câştigătorul alegerilor a făcut aceste afirmaţii luni, în prima sa conferinţă de presă la care au participat numeroşi jurnalişti ai presei internaţionale.

La un moment dat în timpul conferinţei de presă, Magyar a primit o foaie de hârtie cu un mesaj, ceea ce i-a întrerupt clar fluxul discursului.

El a făcut o pauză şi le-a spus apoi reporterilor că tocmai a aflat că ministrul de externe al ţării, Péter Szijjártó, care a atras recent atenţia asupra legăturilor sale cu Rusia, se află, potrivit unor informaţii, la Ministerul Afacerilor Externe şi „distruge documente care au legătură cu sancţiunile” împotriva Rusiei.

„Distrug documente, iar asta nu-i va ajuta - asta doar pentru a vă oferi un context despre situaţia din Ungaria”, a spus el presei, comparând situaţia cu încercările de a distruge arhivele publice „exact ca în vechea eră comunistă”.

Magyar a afirmat că informaţiile referitoare la Szijjártó oferă o idee despre cât de dificilă va fi tranziţia de la era Orbán. El a spus că, în mod normal, un prim-ministru nou ales primeşte un briefing privind securitatea naţională din partea liderului care îşi încheie mandatul, dar nu se aşteaptă să primească unul.

Magyar susţine că există numeroase documente juridice despre care publicul maghiar, sau chiar el însuşi, nu are cunoştinţă, inclusiv cele referitoare la obligaţiile internaţionale şi împrumuturile externe. „Va trebui să punem mâna pe toate documentele care nu au fost distruse” pentru a afla detaliile, a declarat el.

Întrebat despre mai multe detalii în legătură cu aceasta, Magyar s-a limitat să spună că informaţia provine de la „o sursă din interiorul ministerului”, mulţi funcţionari apelând la Tisza pentru a denunţa acţiunile guvernului care îşi încheie mandatul.

Noul lider maghiar a promis că guvernul său va încerca să facă publice documente ori de câte ori este posibil, fără a încălca clauzele de confidenţialitate, pentru a face mai multă lumină asupra activităţilor guvernului care îşi încheie mandatul.

Magyar şi-a reiterat apelul către preşedintele Tamás Sulyok de a demisiona din funcţie, calificându-l drept o „marionetă” a lui Viktor Orbán. „A fost numit pentru a semna totul; fiecare document care i se prezintă – fie că este vorba de agendă, de constituţie sau de legi – aşa că nu avem nevoie de oameni de genul acesta. Pentru mine, el nu este preşedinte”, a spus Peter Magyar.

Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după victoria electorală: „Țara noastră a fost condusă de un grup criminal organizat"

 

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
viktor orban peter magyar
3
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Donald Trump.
4
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
george simion
5
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
Digi Sport
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Viktor Orban
Ungaria nu-și poate permite o ruptură totală de Rusia după înfrângerea suferită de Orban: „Schimbările radicale sunt foarte rare”
Hungary's Prime Minister-elect Peter Magyar
Noul lider maghiar spune că UE are o conducere slabă. Magyar vrea să apeleze la referendumuri în luarea deciziilor politice interne
viktor orban george simion
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
Hungary Election
„Vom modifica Constituția și vom include în ea faptul că prim-ministrul poate exercita funcția doar două mandate”, anunță Peter Magyar
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după victoria electorală: „Țara noastră a fost condusă de un grup criminal organizat”
Recomandările redacţiei
banner stramtoarea ormuz - iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 45. Blocada americană asupra...
traian basescu profimedia
Traian Băsescu, reacție după alegerile din Ungaria: „Tandemul...
alexandru Rogobete face declaratii
Rogobete, întâlniri la Washington cu Pfizer și Banca Mondială...
furtuna-trasnete-fulgere-vijelie-ploaie-meteo-profimedia-0102181580
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar...
Ultimele știri
Aglomerație pe Valea Prahovei după minivacanța de Paște. Trafic intens și pe autostrăzile spre București
Rusia a încălcat armistițiul de Paște de aproape 11.000 de ori, afirmă Ucraina. „Putin este, desigur, cel mai creștin om din lume”
Mesajul lui Donald Trump, după ce blocada SUA asupra porturilor iraniene a intrat în vigoare: „Va fi eliminată imediat”
Citește mai multe
