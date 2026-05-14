Ministrul unui stat UE: „Ţările Europei nu iau apărarea în serios. Rusia nu poate fi descurajată prin discuții”

Ministrul lituanian al afacerilor externe, Kestutis Budrys, a criticat joi ţările europene care nu cheltuiesc suficient pentru a susţine Ucraina şi a întări NATO, într-un interviu acordat AFP la Vilnius.

„Nu văd altă cale decât de a miza pe relaţii transatlantice solide şi pe întărirea NATO, arătând că suntem uniţi”, a declarat ministrul.

„Nicio ţară europeană nu ia această responsabilitate în serios”, şi-a exprimat el regretul, făcând referire la Europa de Sud, însă fără a furniza exemple concrete.

Aflată pe flancul estic al NATO, Lituania este un aliat apropiat al Ucrainei de la începutul invaziei ruse în 2022.

Fosta republică baltică, multă vreme sub ocupaţie sovietică, consacră în prezent 5,4% din PIB pentru apărare, peste obiectivul de 5% fixat de NATO pentru membrii săi în orizontul lui 2035.

„Este contribuţia cea mai ridicată în cadrul Alianţei şi al întregii lumi libere”, a afirmat Budrys.

La începutul săptămânii, comandantul suprem aliat în Europa, generalul american Alexus Grynkewich a calificat Lituania drept un „formidabil exemplu de urmat” în materie de cheltuieli pentru apărare.

Lituania este angajată în favoarea apărării la scară europeană: este a doua ţară din UE, după Polonia, care a semnat un contract în cadrul programului SAFE care alocă peste 6,3 miliarde de euro forţelor sale armate.

Ţara baltică de 2,8 milioane de locuitori găzduieşte permanent pe teritoriul său o brigadă de 4.800 de soldaţi germani.

Dar potrivit lui Budrys, fost inspector în cadrul Departamentului Securităţii al statului lituanian, astfel de măsuri nu se pot substitui Alianţei.

Dispoziţiile europene în materie de securitate constituie „un element important, complementar NATO, dar nu un substitut al NATO”, a subliniat el.

„Toate aceste alte idei care apar privind o Europă autonomă, care ar face totul ea însăşi, vin spre surprinderea mea cel mai adesea din capitale care fac cel mai puţin în materie de apărare”, a subliniat el.

Personalitate politică independentă, foarte implicată în chestiuni de securitate, Kestutis Budrys a făcut din NATO şi din menţinerea de relaţii bune cu Washingtonul principalele sale priorităţi la începutul mandatului său în 2024.

„Lecţia Războiului rece este că ştim să descurajăm. Sovieticii au fost descurajaţi, şi Rusia poate fi, dar nu prin discuţii”, a apreciat el.

„Cheltuiţi şi arătaţi cum vă întăriţi capacităţile”, a făcut el apel.

