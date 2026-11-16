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Misiunea „Volia”: cum acționează Armata franceză pe teritoriul Ucrainei (RFI)

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Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Soldaţi francezi ar opera de mai multe luni în Ucraina, cu misiunea de a instrui soldaţi ucraineni şi de a participa la mentenanţa echipamentelor, potrivit informaţiilor dezvăluite, luni, de postul Radio France Internationale (RFI), citat de AFP.

Această misiune confidenţială, numită „Volia” şi condusă de un general francez, constă dintr-o structură „uşoară şi flexibilă”, compusă din „efective mici pentru misiuni scurte”, potrivit surselor citate de RFI, care s-au exprimat sub condiţia anonimatului.

Pentru a garanta confidenţialitatea acestei prezenţe militare franceze într-o ţară aflată în război, s-a decis - potrivit mai multor surse apropiate dosarului citate de RFI - ca aceasta să se bazeze pe misiunea franceză de formare în curs de desfăşurare în Polonia din 2023 în cadrul misiunii europene EUMAM-Ukraina, al cărei mandat este prevăzut să dureze până în 2028.

În acest cadru, militari francezi din armata terestră sunt însărcinaţi cu instruirea de subofiţeri, viitori şefi de grupuri de luptă ucrainene. Din 2023, 25.000 de soldaţi ucraineni au fost formaţi atât în Franţa, cât şi în Polonia.

Operațiunea „Volia” nu este un caz fără precedent pentru o țară aliată cu Kievul, notează RFI. Sunt documentate două cazuri de instruire în Ucraina de către armatele occidentale: misiunea britanică „Orbital” (2015-2022) și operațiunea canadiană „Unifier”, lansată în septembrie 2015. După invazia pe scară largă din 2022, personalul canadian a fost redislocat în afara Ucrainei.

Editor : Ș.R.

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