Misiuni secrete, identități ascunse. Viața secretă a operatorilor ucraineni de drone: „Nu vei putea vorbi niciodată despre asta”

În spatele atacurilor cu drone care vizează obiective militare și energetice din Rusia se află o unitate ucraineană care operează în condiții de maximă discreție, cu reguli stricte de confidențialitate și comunicare. Membrii echipei își ascund identitatea chiar și față de propriii apropiați, în timp ce operațiunile lor sunt coordonate prin canale criptate și rămân în mare parte în afara spațiului public. Interviurile rare cu acești militari conturează imaginea unei structuri care funcționează aproape complet în umbră, în contextul intensificării atacurilor la distanță în războiul cu Rusia, arată France24 într-un reportaj.

Comunicații criptate, soții și copiii ținuți și plăți exclusiv în numerar - soldații ucraineni responsabili de atacurile îndrăznețe cu drone de la distanță asupra Rusiei își trăiesc viața aproape în întregime în umbră.

Atacurile de represalii asupra obiectivelor militare rusești și a rafinăriilor de petrol pe care le desfășoară l-au pus într-o situație jenantă pe președintele Vladimir Putin, care, acum patru ani, credea că va putea cuceri Kievul în doar câteva zile.

Prețul pe care îl plătesc, însă, este secretul aproape total.

Denys participă la aceste atacuri încă din 2025. Însă prietenii și chiar părinții lui nu au nicio idee despre asta, datorită regulilor extrem de stricte din unitatea sa.

Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images

„Nu atrage atenția asupra ta, nu te lăuda. Nu vei putea vorbi niciodată despre ce ai făcut, nici măcar după război”, a declarat el pentru AFP într-un interviu rar acordat de un membru al echipei strict secrete.

Fost pușcaș marin, el servește la Centrul nr. 1 al forțelor de drone din Ucraina. Unitatea sa a desfășurat atacuri majore împotriva Rusiei, inclusiv un atac din iunie asupra unei rafinării de petrol din Moscova, care a provocat un fum negru și dens deasupra capitalei ruse, precum și asupra orașului Sankt Petersburg, chiar în momentul în care acolo se deschidea o conferință internațională de marcă.

Kievul consideră aceste atacuri o răzbunare justă pentru barajele de foc nocturne ale Moscovei asupra propriilor orașe și vizează săptămânal depozitele de combustibil și rafinăriile, încercând să taie veniturile energetice ale Moscovei.

Miza, a spus Denys, impune păstrarea secretului.

„Suntem o țintă de mare valoare și prioritară pentru inamic.”

„Modul de zbor”

Numele și vârstele membrilor unității sunt ținute secrete. Este imposibil să-i fotografiezi sau să-i filmezi, cu excepția cazului în care au fețele ascunse.

Jurnaliștii AFP au fost nevoiți să respecte protocoale stricte de securitate pentru a obține accesul rar la una dintre bazele de lansare utilizate pentru atacurile de lungă distanță de la începutul acestui an.

„Noi înșine înțelegem cât de mare poate fi prețul pe care îl plătesc cei dragi și noi înșine - de aceea, decizia principală și conștientă pe care o luăm este să rămânem cât mai mult posibil în umbră”, a declarat un soldat de la Centrul nr. 1, cunoscut sub numele de Voron, cuvântul ucrainean pentru „corb”.

Rusia va face „tot ce este posibil pentru a vâna cel puțin unul dintre aceste grupuri de atac în adâncime”, a adăugat el.

El a făcut odată parte dintr-o unitate care a făcut același lucru pentru ucraineni – încercând să găsească și să țintească echipele rusești de drone cu rază lungă de acțiune.

Trupe ruse pe frontul din Zaporojie, Ucraina. Foto: Profimedia Images

Înainte de invazie, era pictor și antrenor de arte marțiale. Căsătorit și tată al unui copil, el crede că soția sa „bănuiește” cu ce se ocupă - dar ea „nu pune întrebări”. Chiar și orice asociere publică, chiar și indirectă, cu unitatea sa este interzisă.

Pe rețelele sociale, Voron postează pe pagina fostei sale unități militare și distribuie fotografii cu însemnele acesteia — totul pentru a sugera că servește acolo.

„Toți rudele și prietenii mei cred că sunt încă în forțele speciale”, a declarat el pentru AFP.

„În viața de zi cu zi, nu ne-ați recunoaște”, a declarat pentru AFP un ofițer de informații militare al GUR, care a folosit indicativul „Wolf”. „Păstrăm discreția pentru a trece drept oameni obișnuiți”, a adăugat el.

„Oamenii își imaginează că suntem un fel de comando în camuflaj, dar, în realitate, umblăm îmbrăcați în cămăși și blugi”, a spus Voron.

În public, nu se vorbește despre misiuni, iar chiar și cuvinte precum „decolare” sau „aripă” sunt interzise.

Totul se cumpără cu bani gheață, având grijă să alterneze bancomatele de la care retrag bani. Li se interzice chiar și să se înscrie în programele de fidelitate ale benzinăriilor.

Detectoare de minciuni

Atacurile ucrainene au declanșat o criză a combustibilului în mare parte a Rusiei, dar impactul acesteia asupra fondurilor de război ale Moscovei este greu de evaluat.

Indiferent dacă se află în misiune sau nu, telefoanele echipei de drone trebuie să fie menținute permanent în modul avion și conectate doar la un router portabil personal, au declarat cele trei persoane cu care a vorbit AFP.

De la începutul războiului, Ucraina a fost în dezavantaj în ceea ce privește armamentul, muniția și trupele. Foto: Profimedia Images

Pentru comunicațiile militare, dispun de telefoane speciale criptate, iar orice dispozitiv cu funcție de geolocalizare este strict interzis.

Detectoarele de minciuni sunt folosite în cazul în care există suspiciuni că au fost divulgate informații sau pentru a testa noii recruți.

Pe măsură ce campania Ucrainei se intensifică, echipa se confruntă din ce în ce mai mult cu o constrângere semnificativă: nu lipsa dronelor, ci „numărul de ore dintr-o zi”, a spus Denys.

El speră că într-o zi va putea coordona un atac care să lovească Kremlinul și visează la „înfrângerea totală a Rusiei”.

Atacurile de lungă distanță, a spus el, sunt ca „gheața care se sparge sub picioarele rușilor”. „Facem tot ce putem pentru ca gheața să cedeze sub picioarele lor.”

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Editor : C.A.